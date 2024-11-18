Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 ноября

18 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 19 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8263,81 (+9,99) руб./грамм; на серебро - 98,52 (+2,1) руб./грамм; на платину - 3033,3 (+30,51) руб./грамм; на палладий - 3055,79 (+88,36) руб./грамм.

.

Европейский союз будет выделять китайским компаниям гранты на разработку аккумуляторов при условии передачи ими прав на объекты интеллектуальной собственности и открытия заводов в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС. Новые... Новые... читать дальше

.

Правительство РФ планирует запретить майнинг криптовалют в Иркутской области в осенне-зимний отопительный период, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, возглавляемой вице-премьером РФ... читать дальше

.

Азиатский банк развития (АБР) запустил новую региональную программу "От ледников к хозяйствам", она будет способствовать устойчивому водопользованию и повышению продовольственной безопасности в Центральной Азии, на Южном Кавказе и в Пакистане на фоне катастрофических последствий... читать дальше

.

Банк России установил минимальные требования к условиям договора долевого страхования жизни (ДСЖ), которые страховщики жизни начнут заключать с 1 января 2025 года, соответствующее указание опубликовано во вторник (6818-У). В частности, регулятор установил период... В частности, регулятор установил период... читать дальше

.

9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-840 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9453% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 20,03%... читать дальше

.

Польша хочет добиться введения Евросоюзом заградительных пошлин на импорт удобрений из России и Белоруссии, заявил министр государственных активов страны Якуб Яворовский в интервью газете Rzeczpospolita. "Россия и Белоруссия дестабилизируют наши рынки, поставляя... "Россия и Белоруссия дестабилизируют наши рынки, поставляя... читать дальше

.

В октябре количество выданных новых кредиток составило 1,58 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 15,96% (в сентябре 2024 года - 1,88 млн ед.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с началом года выдача новых кредитных... По сравнению с началом года выдача новых кредитных... читать дальше

.

Правительство предлагает изменить налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения "Роснефти". Его ставка не будет зависеть от базовой цены нефти. Кроме того, вычет может быть выше фактически оплаченных расходов на инфраструктуру, но не превышать сумму уплаченного за тот же... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере... "Настоящие Основы являются документом стратегического планирования в сфере... читать дальше

.

ТБанк за 10 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 36% - до 50 млрд руб., Росбанк - на 42%, до 46 млрд руб., говорится в сообщении "ТКС Холдинга" (обе кредитные организации входят в него). Совокупный кредитный портфель ТБанка и Росбанка на конец октября... Совокупный кредитный портфель ТБанка и Росбанка на конец октября... читать дальше

.

Правительственная комиссия по энергетике поддержала введение запрета на майнинг цифровых валют в осенне-зимний период в ряде регионов РФ, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Москва пока в этот список не вошла, добавил он. Запрет планируется... Запрет планируется... читать дальше

.

ЦБ РФ продал валюту расчетами 18 ноября на 4,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... ЦБ 9 января 2024 года начал проведение... читать дальше

.

Правительственная комиссия по электроэнергетике поддержала самый дешевый вариант с быстровозводимой генерацией для покрытия энергодефицита на юге РФ, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Выбранный вариант также предполагает продолжение работы... Выбранный вариант также предполагает продолжение работы... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 590 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Германская промышленная группа Thyssenkrupp в четвертом квартале 2023-2024 финансового года сократила чистый убыток почти вдвое. Как сообщается в пресс-релизе компании, в июле-сентябре чистый убыток составил 1,06 млрд евро по сравнению с 2,01 млрд евро за сопоставимый... Как сообщается в пресс-релизе компании, в июле-сентябре чистый убыток составил 1,06 млрд евро по сравнению с 2,01 млрд евро за сопоставимый... читать дальше

.

Уровень заболеваемости коронавирусом в РФ за неделю вырос более чем на 20% после снижения на прошлой неделе, сообщили в Роспотребнадзоре. "По итогам 46 недели в России зарегистрировано более 25,4 тыс. случаев COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе", -... "По итогам 46 недели в России зарегистрировано более 25,4 тыс. случаев COVID-19, что на 21,6% выше, чем на прошлой неделе", -... читать дальше

.