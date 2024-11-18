Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5808,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4432,68 млрд руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 ноября составили по Российской Федерации 5808,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5528,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5527,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5245,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 ноября составили 4432,68 млрд руб. против 4379,27064 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.