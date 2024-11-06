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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,6395 руб.
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06 ноября 2024 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,6395 руб.
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6 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,11 коп. и составил 13,6395 руб. Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,7215 руб. Было заключено 18356 сделок. Объем торгов составил 33172,49 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,596 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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