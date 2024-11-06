Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 ноября

6 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 7 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8660,86 (+14,6) руб./грамм; на серебро - 103,11 (-0,42) руб./грамм; на платину - 3161,12 (+18) руб./грамм; на палладий - 3448,49 (+31,1) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49181,244 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1124,118 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,48 коп. и составил 13,6366 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,702 руб. Было заключено 27064 сделки. Объем торгов составил 63431,48... Минимальный курс юаня составил 13,5055 руб., максимальный - 13,702 руб. Было заключено 27064 сделки. Объем торгов составил 63431,48...

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Apple Inc. предупредила инвесторов, что новые продукты могут никогда не стать такими же прибыльными, как iPhone, поскольку компания выходит на непроверенные рынки, такие как искусственный интеллект и виртуальная реальность. "Новые продукты, услуги и технологии могут... "Новые продукты, услуги и технологии могут... читать дальше

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Рынок акций РФ вырос в среду по индексу МосБиржи на 1,77%, по РТС - на 1,6% на фоне новостей о предварительных итогах выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп; дешевеющей нефти, также повлияли новые сигналы об ужесточении монетарной политики ЦБ... читать дальше

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Правительство Белоруссии повысило экспортные пошлины на отдельные нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале, ставка на сжиженные... В соответствии с постановлением правительства, которое опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале, ставка на сжиженные... читать дальше

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В столице на промышленных предприятиях работает 750 тыс. человек; примерно 14 млн кв.м занимают промышленные корпуса, цеха и предприятия, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Несколько цифр, характеризующих московскую... "Несколько цифр, характеризующих московскую... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2149 тыс. баррелей - до 427,658 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 412 тыс. баррелей и составили 211,28 млн... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) в среду начинает очередное двухдневное заседание, по итогам которого, вероятно, вновь опустит базовую процентную ставку. Подавляющее большинство экспертов и аналитиков ожидает, что ФРС снизит ставку на этом заседании на 25 базисных... Подавляющее большинство экспертов и аналитиков ожидает, что ФРС снизит ставку на этом заседании на 25 базисных... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов внесла в парламент законопроект, который расширяет полномочия ЦБ в сфере формирования финансовой статистики в рамках работы Системы национальных счетов РФ. Документ (N761294-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся... Документ (N761294-8) размещен в электронной базе данных парламента. Поправки вносятся... читать дальше

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Рынок акций США начал сессию в среду значительным подъемом на новостях о ходе президентских выборов. Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск вырос на 2,9% и составлял 43446,19 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск вырос на 2,9% и составлял 43446,19 пункта. Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличилось на... Значение Standard & Poor's 500 с открытия рынка увеличилось на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,11 коп. и составил 13,6395 руб. Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,7215 руб. Было заключено 18356 сделок. Объем торгов составил 33172,49... Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,7215 руб. Было заключено 18356 сделок. Объем торгов составил 33172,49...

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Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,60 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8660,86 (+14,6) руб./грамм; на серебро - 103,11 (-0,42) руб./грамм; на платину - 3161,12 (+18) руб./грамм; на палладий - 3448,49 (+31,1) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рыбаки РФ к 5 ноября выловили почти 4,3 млн тонн рыбы и других водных биоресурсов, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные отраслевой системы мониторинга (ЦСМС) Год назад вылов составлял 4,7 млн тонн. Таким образом, вылов снизился на 8,5%. Год назад вылов составлял 4,7 млн тонн. Таким образом, вылов снизился на 8,5%. В... В... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 105,7086 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 117,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 98,2236 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,74 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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