Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 589 млрд руб.

31 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 октября по данным на начало операционного дня выросло до 589 млрд руб.

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АО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в январе-сентябре 2024 года сократило чистую прибыль по РСБУ в 1,94 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 6,23 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка... Выручка... читать дальше

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Количество и сумма покупок товаров и услуг, совершенных с использованием Системы быстрых платежей (СБП), выросли до 1 млрд операций на 1,7 трлн руб., что в два раза выше показателей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ЦБ РФ. Количество и сумма... Количество и сумма... читать дальше

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Планов использовать средства, находящиеся на открытых для нерезидентов специальных счетах "С", для увеличения ликвидности на российском фондовом рынке на данный момент нет, заявил замминистра финансов Иван Чебесков. "Много разговоров было по поводу использования... "Много разговоров было по поводу использования... читать дальше

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Повышение ключевой ставки ЦБ РФ позитивно отражается на результатах Сбербанка в краткосрочном периоде, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в четверг. "Что касается влияния повышения ключевой ставки на... "Что касается влияния повышения ключевой ставки на... читать дальше

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Южнокорейская компания Samsung Electronics увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2024 года в 1,7 раза, выручку - на 17%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила 10,10 трлн вон ($7,32 млрд) по сравнению с 5,84 трлн вон за... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила 10,10 трлн вон ($7,32 млрд) по сравнению с 5,84 трлн вон за... читать дальше

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Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) нарастил чистую прибыль на 40,7% в третьем квартале, хотя выручка снизилась на 3,4%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,07 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, против... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,07 млрд, или $1,03 в расчете на акцию, против... читать дальше

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Ставки аренды жилья обновили исторические максимумы в 3-с квартале текущего года, говорится в обзоре Аналитического центра ДОМ.РФ. "В 3-м квартале 2024 года стоимость аренды жилья росла двузначными темпами по всей стране. В результате арендные ставки обновили... "В 3-м квартале 2024 года стоимость аренды жилья росла двузначными темпами по всей стране. В результате арендные ставки обновили... читать дальше

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Потребительские цены в еврозоне в октябре 2024 года увеличились на 2% в годовом выражении, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата), представившего предварительную оценку. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с сентябрем, когда она... читать дальше

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Правление Центрального банка (ЦБ) Узбекистана приняло решение о сохранении основной ставки на уровне 13,5% годовых, сообщила пресс-служба ЦБ. "Исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции, правление ЦБ приняло решение сохранить... "Исходя из прогнозов макроэкономического развития и ожиданий по факторам инфляции, правление ЦБ приняло решение сохранить... читать дальше

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Российским банкам выделен дополнительный лимит на "Семейную ипотеку" в размере 350 млрд рублей, сообщили в пресс-службе "ДОМ.РФ". "По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. "ДОМ.РФ" как... "По программе "Семейная ипотека" выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. "ДОМ.РФ" как... читать дальше

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Безработица в еврозоне в сентябре составила 6,3%, не изменившись по сравнению с уровнем августа, сообщило статистическое управление Европейского союза (Евростат). Это минимальный показатель за всю историю подсчетов. Августовский показатель пересмотрен с 6,4% до 6,3%. По данным... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 44,35 пункта (1,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2571,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587,67 (-1,06%) пункта,... читать дальше

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Крупные экспортеры продолжают исполнять требования по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, даже выше установленных нормативов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Могу сказать, что несмотря на снижение норм продажи абсолютной выручки,... "Могу сказать, что несмотря на снижение норм продажи абсолютной выручки,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают в четверг, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:38 мск опустился на 0,75% - до 507,69 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:38 мск опустился на 0,75% - до 507,69 пункта. Британский FTSE... Британский FTSE... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 24 октября по 31 октября) - 97,5 руб. за доллар, максимальное значение - 98,6386 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,68 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сбербанк в четвертом квартале 2024 года планирует получить "значительную" прибыль, это будет один из факторов повышения капитала, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка в четверг. "Самый главный фактор,... "Самый главный фактор,... читать дальше

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