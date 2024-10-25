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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 26 октября в размере 104,8094 руб.
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25 октября 2024 года 17:32
ЦБ РФ установил курс евро с 26 октября в размере 104,8094 руб.
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25 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 октября, составляет 104,8094 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,55 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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