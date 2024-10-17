Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5458 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5135 руб., максимальный - 13,5855 руб. Было заключено 47083 сделки. Объем торгов составил 77293,97 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,549 руб. за юань.

17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,20 коп. и составил 13,5458 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51381,548 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 605,279 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,20 коп. и составил 13,5458 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5135 руб., максимальный - 13,5855 руб. Было заключено 47083 сделки. Объем торгов составил 77293,97... Минимальный курс юаня составил 13,5135 руб., максимальный - 13,5855 руб. Было заключено 47083 сделки. Объем торгов составил 77293,97...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и символически дорожающей вечером нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia... читать дальше

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Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 41%, выручку - на 44%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $780,84 млн по... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $780,84 млн по... читать дальше

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Министерство транспорта РФ поддерживает инициативу ОАО "РЖД" по индексации грузовых тарифов, размер индексации пока обсуждается, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в четверг в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме. "По поводу индексации... "По поводу индексации... читать дальше

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Минэнерго РФ настаивает на продлении на 2025 г. соглашений между РЖД и угледобывающими регионами, а также на росте перевозок угля в восточном направлении, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. "Позиция Минэнерго,... "Позиция Минэнерго,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок растут вечером в четверг на данных о снижении запасов этого вида топлива в Соединенных Штатах по итогам прошлой недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,19 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... читать дальше

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Перечень отраслей, представители которых могут претендовать на получения федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), может быть расширен за счет компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. С таким предложением в процессе обсуждения условий применения ФИНВ... читать дальше

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Глобальная экономика в ближайшие годы столкнется со слабыми темпами роста на фоне повышенного уровня государственной задолженности, полагает директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Наши прогнозы указывают на суровое сочетание... "Наши прогнозы указывают на суровое сочетание... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8355,9 (+72,65) руб./грамм; на серебро - 99,31 (+1,88) руб./грамм; на платину - 3098,42 (+37,21) руб./грамм; на палладий - 3173,39 (+15,24) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2191 тыс. баррелей - до 420,55 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2201 тыс. баррелей и составили 212,697 млн... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 105,756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 97,149 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 13,5488 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5115 руб., максимальный - 13,583 руб. Было заключено 20576 сделок. Объем торгов составил 35248,11... Минимальный курс юаня составил 13,5115 руб., максимальный - 13,583 руб. Было заключено 20576 сделок. Объем торгов составил 35248,11...

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Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Oyj увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 22%, сократив выручку на 8%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 169 млн евро по сравнению с 139 млн евро за... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 169 млн евро по сравнению с 139 млн евро за... читать дальше

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Вопрос о каких-либо корректировках базовых тарифов ОСАГО на период 2025 года не рассматривается, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах форума Finopolis 2024. "Последний раз мы проводили актуарные расчеты по... "Последний раз мы проводили актуарные расчеты по... читать дальше

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