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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5458 руб.
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17 октября 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5458 руб.
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17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,20 коп. и составил 13,5458 руб. Минимальный курс юаня составил 13,5135 руб., максимальный - 13,5855 руб. Было заключено 47083 сделки. Объем торгов составил 77293,97 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,549 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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