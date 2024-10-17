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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5458 руб.
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17 октября 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,5458 руб.

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17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,20 коп. и составил 13,5458 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,5135 руб., максимальный - 13,5855 руб. Было заключено 47083 сделки. Объем торгов составил 77293,97 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,549 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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