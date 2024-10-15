Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -805,1 млрд руб.

15 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 октября по данным на начало операционного дня выросло до -805,1 млрд руб.

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Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении отчислений от проведения лотерей с 2025 г., повышение будет производиться поэтапно. Законопроеrт (№671210-8) был внесен в парламент в июле. Сейчас размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между... Сейчас размер целевых отчислений от лотереи составляет 10% от разницы между... читать дальше

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Госдума во вторник приняла закон, предлагающий оформлять в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделенные для проживания нескольких семей. Авторами закона стала группа депутатов и сенаторов, среди которых Павел... Авторами закона стала группа депутатов и сенаторов, среди которых Павел... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики во вторник: рынки акций Китай и Гонконга упали, тогда как японский, южнокорейский и австралийский индексы выросли. Давление на мировые рынки продолжает оказывать отсутствие... Давление на мировые рынки продолжает оказывать отсутствие... читать дальше

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АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-сентябре 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 4,1 раза, до 858,84 млн рублей по сравнению с 208,57 млн руб. годом ранее, сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 38,1% - до 1,74 млрд... Выручка выросла на 38,1% - до 1,74 млрд... читать дальше

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"Ростех" сформирует авиационный кластер в Московской области на базе авиакомпании Red Wings и аэропорта "Жуковский", сообщила пресс-служба госкорпорации. Для этого планируется объединить производственные и сервисные авиационные активы "Ростеха", в том числе Red Wings,... Для этого планируется объединить производственные и сервисные авиационные активы "Ростеха", в том числе Red Wings,... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы не показывают единой динамики в ходе торгов. Трейдеры оценивают статданные и корпоративные новости, а также ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Эксперты, опрошенные... Эксперты, опрошенные... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,85 пункта (0,824%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2796,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2803,98 (+1,1%) пункта,... читать дальше

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Группа компаний "Солар" (группа компаний "Ростелеком-Солар"/"РТК-Солар", дочерняя структура "Ростелекома", работающая в сфере информбезопасности) создала венчурный фонд Solar Ventures объемом 1,1 млрд рублей для инвестирования в стартапы в области информационной безопасности,... читать дальше

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Правительство Нидерландов намерено сократить свою долю в банковской группе ABN Amro на четверть, до 30% с 40,5%, пишет CNBC. Госкомпания NL Financial Investments (NLFI), управляющая национализированными активами в Нидерландах, будет продавать бумаги в соответствии с... Госкомпания NL Financial Investments (NLFI), управляющая национализированными активами в Нидерландах, будет продавать бумаги в соответствии с... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,35/96,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,59/98,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 102,49/107,39 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 25 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие 6 месяцев (индекс доверия) в октябре 2024 года вырос до плюс 13,1 пункта с плюс 3,6 пункта в сентябре, свидетельствуют данные исследовательского института ZEW. Тем временем, индекс... Тем временем, индекс... читать дальше

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Французская нефтегазовая TotalEnergies добывала углеводороды в объеме порядка 2,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки в третьем квартале, на уровне предыдущих прогнозов. Как говорится в сообщении компании, рост добычи на месторождении Mero 2 в Бразилии смог... Как говорится в сообщении компании, рост добычи на месторождении Mero 2 в Бразилии смог... читать дальше

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Объем перевозимой в РФ древесины за январь-сентябрь 2024 года составил 308,5 млн куб. м, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (274,5 млн куб. м), сообщил Рослесхоз со ссылкой на данные ЛесЕГАИС. В информационной системе лесного комплекса за 9... В информационной системе лесного комплекса за 9... читать дальше

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В январе-сентябре т.г. ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл", основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") получило выручку размере в 2,54 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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