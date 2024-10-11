ЦБ РФ установил курс доллара США с 12 октября в размере 96,0686 руб.

11 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 96,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 117,08 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51372,542 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 389,261 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,79 коп. и составил 13,4739 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4325 руб., максимальный - 13,557 руб. Было заключено 38814 сделок. Объем торгов составил 83444 млн... Минимальный курс юаня составил 13,4325 руб., максимальный - 13,557 руб. Было заключено 38814 сделок. Объем торгов составил 83444 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне замедлившей снижение нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел... В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел... читать дальше

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Министры финансов и управляющие центральными банками стран БРИКС подготовили для своих лидеров доклад о возможном развитии альтернативной трансграничной системы платежей и расчетов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы говорим о необходимости проведения... "Мы говорим о необходимости проведения... читать дальше

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"Московская биржа" начала маркировать облигации, включенные в сектор устойчивого развития, говорится в сообщении торговой площадки. К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение "s" - "sustainability" (устойчивость), которое... К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение "s" - "sustainability" (устойчивость), которое... читать дальше

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Цены на нефть продолжают умеренное снижение вечером в пятницу, однако завершают в плюсе вторую неделю подряд. С начала недели обе марки выросли в цене чуть более чем на 1% на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут удара Израиля по Ирану,... С начала недели обе марки выросли в цене чуть более чем на 1% на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры ждут удара Израиля по Ирану,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,44 коп. и составил 13,4748 руб. Минимальный курс юаня составил 13,4265 руб., максимальный - 13,56 руб. Было заключено 28248 сделок. Объем торгов составил 38573,73... Минимальный курс юаня составил 13,4265 руб., максимальный - 13,56 руб. Было заключено 28248 сделок. Объем торгов составил 38573,73...

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Россия к началу октября отгрузила на экспорт 980 тыс. тонн муки, за весь прошлый год был отправлен за рубеж 1 млн тонн, сообщается в презентации Россельхознадзора на круглом столе в рамках выставки "Золотая осень-2024" в пятницу в Москве. "За 2023 год у нас в три раза... "За 2023 год у нас в три раза... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 68,9 пункта, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот индикатор. В сентябре значение индикатора составило максимальные за пять месяцев 70,1 пункта, как и сообщалось... читать дальше

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Фондовый рынок США, открывшийся незначительными и разнонаправленными изменениями, перешел к росту. Инвесторы оценивают статданные и позитивные отчетности крупных банков. Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 1,8% после подъема на 1,9% в августе.... Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре выросли на 1,8% после подъема на 1,9% в августе.... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 14.10 по 20.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8119,97 (-41,91) руб./грамм; на серебро - 94,73 (-1,2) руб./грамм; на платину - 2949,68 (-17,19) руб./грамм; на палладий - 3261,64 (+72,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 96,0686 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 117,08 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 октября, составляет 105,1095 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 139,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Внешний долг РФ в третьем квартале 2024 года уменьшился на $8,5 млрд, или на 2,8%, до $293,4 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. В первом полугодии 2024 года внешние обязательства РФ снизились на $16,0 млрд, или на 5,0%, с $317,9 млрд на 1 января... В первом полугодии 2024 года внешние обязательства РФ снизились на $16,0 млрд, или на 5,0%, с $317,9 млрд на 1 января... читать дальше

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В понедельник, 14 октября, в Канаде праздник - День благодарения, в США праздник - День Колумба, в Японии праздник - День спорта. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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