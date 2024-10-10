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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 октября в размере 97,2394 руб.
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10 октября 2024 года 17:49

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 октября в размере 97,2394 руб.

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10 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 октября, составляет 97,2394 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,11 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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