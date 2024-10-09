ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 октября в размере 96,9483 руб.

9 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 октября, составляет 96,9483 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 84,04 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51817,919 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 335,231 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,89 коп. и составил 13,6866 руб. Минимальный курс юаня составил 13,621 руб., максимальный - 13,743 руб. Было заключено 56987 сделок. Объем торгов составил 107423,87... Минимальный курс юаня составил 13,621 руб., максимальный - 13,743 руб. Было заключено 56987 сделок. Объем торгов составил 107423,87...

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Потребительские цены на бензин в России в первую неделю октября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после аналогичного повышения с 17 по 23 сентября и с 24 по 30 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года... По отношению к началу года... читать дальше

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Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года... С начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне дешевеющей нефти. Тем временем внешние фондовые площадки подавали преимущественно позитивные сигналы. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,9%,... читать дальше

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Минсельхоз РФ утвердил стратегический план по наращиванию закупок минеральных удобрений аграриями до 2030 года, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на директора департамента растениеводства Романа Некрасова. Об этом он заявил в ходе "круглого стола" на выставке "Золотая... читать дальше

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Агрострахование с господдержкой получит дополнительные субсидии в размере 1 млрд рублей на все линии агрострахования, сообщил в ходе выступления на круглом столе в рамках агровыставки "Золотая осень" заместитель директора департамента экономики и господдержки АПК Минсельхоза РФ... читать дальше

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Нефтяной рынок остается в минусе в среду, но цены отошли от внутридневных минимумов. Трейдеры оценивают еженедельную статистику министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей... Трейдеры оценивают еженедельную статистику министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей... читать дальше

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Американский авиастроительный концерн Boeing Co. сократил поставки в январе-сентябре более чем на 21% - до 291 коммерческого самолета по сравнению с 371 за аналогичный период 2023 года, сообщается в его пресс-релизе. В том числе поставки в третьем квартале составили 116 лайнеров... читать дальше

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Примерно половина выработки электричества в мире к концу текущего десятилетия будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ), прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). При этом в МЭА полагают, что нынешняя траектория развития этого... При этом в МЭА полагают, что нынешняя траектория развития этого... читать дальше

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Торги акциями ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" 9 января 2025 года стартуют на Мосбирже, говорится в сообщении биржи. Акции управляющей активами X5 компании были включены в первый уровень листинга еще 22 июля. Информация о тикере будет опубликована дополнительно. Ранее компания... читать дальше

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Минсельхоз РФ ориентирует регионы на диверсификацию агропромышленного экспорта с упором на увеличение в нем доли продукции с высокой добавленной стоимостью, подготовил для них планы на период до 2030 года, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на круглом столе в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 13,6816 руб. Минимальный курс юаня составил 13,603 руб., максимальный - 13,742 руб. Было заключено 20486 сделок. Объем торгов составил 28178,83... Минимальный курс юаня составил 13,603 руб., максимальный - 13,742 руб. Было заключено 20486 сделок. Объем торгов составил 28178,83...

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Страны БРИКС намерены определить условия и правила возможного дальнейшего расширения группы на саммите в Казани 22-24 октября, сообщил глава МИД Бразилии Мауру Виейра. По его словам, которые в среду приводит агентство ЭФЭ, сейчас на дальнейшее сближение с группой рассчитывают... читать дальше

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Согласование сертификатов на экспорт Россией мяса птицы в Малайзию может завершиться до конца ноября этого года, заявил сопредседатель российско-малазийской межправительственной комиссии, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. "В дополнение к молочной продукции (май 2023... "В дополнение к молочной продукции (май 2023... читать дальше

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Американский рынок акций начал торговую сессию снижением, однако через некоторое время перешел к росту. На среду не запланировано каких-либо важных экономических данных, наиболее интересным событием дня станет публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной... На среду не запланировано каких-либо важных экономических данных, наиболее интересным событием дня станет публикация протокола сентябрьского заседания Федеральной... читать дальше

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