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30 сентября 2024 года 17:44

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 октября

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30 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7977,98 (+37,94) руб./грамм; на серебро - 95,65 (-1,17) руб./грамм; на платину - 3036,12 (+40,44) руб./грамм; на палладий - 3090,07 (-45,71) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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