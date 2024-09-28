ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 92,7126 руб., евро - 103,4694 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,63 коп.

28 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,52 коп.

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце сентября составила 145,9 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,4% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на... читать дальше

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За год работы второго маршрута регулярного речного электротранспорта "ЗИЛ - Печатники" суда совершили свыше 20 тыс. рейсов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Второму маршруту регулярного речного электротранспорта "ЗИЛ - Печатники" - ровно год. Он связал районы юга и... "Второму маршруту регулярного речного электротранспорта "ЗИЛ - Печатники" - ровно год. Он связал районы юга и... читать дальше

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В октябре вступают в силу важные изменения. В частности, вырастут зарплаты бюджетников и военные пенсии. Банки без ограничений смогут продавать только полисы, где по условиям страховки гарантируется возврат практически всех вложений, пишет "Российская газета". Зарплаты... Зарплаты... читать дальше

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Из резервного фонда правительства будет направлено 180 млн рублей на закупку медицинского оборудования для больницы в Республике Алтай. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабинета министров. Финансирование... Финансирование... читать дальше

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Закредитованность россиян слишком велика, а потому число потребительских кредитов на одного гражданина предложили ограничить. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. По данным Минтруда, в России порядка 13 млн жителей одновременно выплачивают не... По данным Минтруда, в России порядка 13 млн жителей одновременно выплачивают не... читать дальше

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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников машиностроительной отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства. "Учреждение этого профессионального праздника подтверждает, насколько важна ваша работа для экономики страны, для... "Учреждение этого профессионального праздника подтверждает, насколько важна ваша работа для экономики страны, для... читать дальше

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Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, сообщила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Важно пояснить, что речь идет не о единовременной, а о ежемесячной доплате к страховой пенсии по... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,52 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По...

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Неэффективно используемые участки на северо-востоке столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что город назначил оператора для их... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку рассчитывает углублять взаимодействие с Китаем в борьбе с изменением климата, в том числе в сфере зеленой энергии, зеленых и низкоуглеродных технологий, теснее сотрудничать с в этом направлении с китайскими... читать дальше

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Туркменистан готов расширить поставки природного газа и электроэнергии в страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС), заявил глава туркменского МИД Рашид Мередов, выступая на ежегодной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОЭС, которая прошла "на полях"... читать дальше

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С 2020 года проведена реставрация в 30 жилых домах, которые являются объектами культурного наследия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия. С помощью... "Всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия. С помощью... читать дальше

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Азербайджан в январе-июле 2024 года экспортировал в Турцию 6 млрд 684,78 млн кубометров газа, что на 10,2% выше показателя января-июля 2023 года, говорится в ежемесячном отчете Управления по контролю и регулированию энергетического рынка Турции (EPDK). В июле 2024 года... В июле 2024 года... читать дальше

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Банк развития Республики Беларусь (БРРБ) успешно осуществил первые выплаты держателям своих еврооблигаций, учитываемых в российской депозитарной системе, говорится в его сообщении. "Выплаты произведены согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь от 28... "Выплаты произведены согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь от 28... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов атомной промышленности, текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля. "Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся... "Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся... читать дальше

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Сбор картофеля в РФ в этом году может составить 7,5 млн тонн против рекордных 8,6 млн тонн в прошлом году, прогнозирует исполнительный директор Картофельного союз Алексей Красильников. "По состоянию на среду мы перешли через "экватор" - 52% площадей уже убрано, накопано... "По состоянию на среду мы перешли через "экватор" - 52% площадей уже убрано, накопано... читать дальше

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