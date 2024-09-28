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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 92,7126 руб., евро - 103,4694 руб.
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28 сентября 2024 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 92,7126 руб., евро - 103,4694 руб.
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28 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,52 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,63 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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