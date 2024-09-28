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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 92,7126 руб., евро - 103,4694 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
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Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста
Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к госнаградам, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, IT-отрасль). Соответствующее...
 
28 сентября 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 92,7126 руб., евро - 103,4694 руб.

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28 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,63 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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29 сентября 2024 года 17:56
Стоимость "вторички" в крупнейших городах РФ в конце сентября составила 123-146 тыс. руб. за кв. м
Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в конце сентября составила 145,9 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,4% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на...    читать дальше
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29 сентября 2024 года 16:59
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29 сентября 2024 года 15:24
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Зарплаты...    читать дальше
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29 сентября 2024 года 14:10
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Финансирование...    читать дальше
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29 сентября 2024 года 12:54
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"Учреждение этого профессионального праздника подтверждает, насколько важна ваша работа для экономики страны, для...    читать дальше
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29 сентября 2024 года 09:57
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат ежемесячную доплату
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29 сентября 2024 года 09:05
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 сентября в размере 92,7126 руб., евро - 103,4694 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 92,7126 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,52 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 сентября, составляет 103,4694 руб. По...
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28 сентября 2024 года 17:56
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Неэффективно используемые участки на северо-востоке столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он уточнил, что город назначил оператора для их...    читать дальше
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28 сентября 2024 года 17:19
Азербайджан рассчитывает углублять отношения с Китаем в сфере зеленой энергии
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28 сентября 2024 года 16:11
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Туркменистан готов расширить поставки природного газа и электроэнергии в страны Организации экономического сотрудничества (ОЭС), заявил глава туркменского МИД Рашид Мередов, выступая на ежегодной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОЭС, которая прошла "на полях"...    читать дальше
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28 сентября 2024 года 15:04
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"Всего с 2020 года благодаря городской субсидии проведена реставрация в 30 жилых домах - объектах культурного наследия. С помощью...    читать дальше
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28 сентября 2024 года 13:42
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В июле 2024 года...    читать дальше
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28 сентября 2024 года 12:35
Банк развития Белоруссии осуществил первые выплаты держателям евробондов через депозитарий РФ
Банк развития Республики Беларусь (БРРБ) успешно осуществил первые выплаты держателям своих еврооблигаций, учитываемых в российской депозитарной системе, говорится в его сообщении.

"Выплаты произведены согласно постановлению Совета министров Республики Беларусь от 28...    читать дальше
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28 сентября 2024 года 12:17
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Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов атомной промышленности, текст поздравительной телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь славной историей отрасли, чтите имена легендарных учёных, выдающихся...    читать дальше
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28 сентября 2024 года 11:58
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Сбор картофеля в РФ в этом году может составить 7,5 млн тонн против рекордных 8,6 млн тонн в прошлом году, прогнозирует исполнительный директор Картофельного союз Алексей Красильников.

"По состоянию на среду мы перешли через "экватор" - 52% площадей уже убрано, накопано...    читать дальше
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