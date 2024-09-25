Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,097 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,057 руб., максимальный - 13,1615 руб. Было заключено 13117 сделок. Объем торгов составил 28786,83 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,1385 руб. за юань.

25 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,40 коп. и составил 13,097 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53632,035 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 88,581 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,34 коп. и составил 13,1007 руб. Минимальный курс юаня составил 13,0575 руб., максимальный - 13,195 руб. Было заключено 62996 сделок. Объем торгов составил 155566,51... Минимальный курс юаня составил 13,0575 руб., максимальный - 13,195 руб. Было заключено 62996 сделок. Объем торгов составил 155566,51...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 сентября 2024 года составила 407,5 млн рублей и по сравнению с 1 августа 2024 года снизилась на 19,8 млн рублей, или на 4,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, просроченная... Как сообщалось, просроченная... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 17 по 23 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,14% после повышения на 0,22% с 10 по 16 сентября, на 0,38% с 3 по 9 сентября, на 0,22% с 27 августа по 2 сентября и с 20 по 26 августа, сообщила Федеральная служба... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-июле 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 17 трлн 376,7 млрд рублей, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в... В том числе в... читать дальше

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Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia -... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia -... читать дальше

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Цены на нефть остаются в минусе в ходе высоковолатильных торгов в среду, несмотря на данные о резком сокращении запасов энергоносителей в Штатах. Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,47 млн баррелей - до... Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,47 млн баррелей - до... читать дальше

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Индонезия ожидает, что по итогам 2024 года число прибытий туристов из России вдвое превысит результат рекордного 2023 года, в том числе благодаря запуску прямых рейсов на Бали, сообщил посол Индонезии в России Жозе Антонио Морато Таварес. "С января по июль 2024 года... "С января по июль 2024 года... читать дальше

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Сбор зерна в РФ в этом году снизится до 124,2 млн тонн, в том числе 82 млн тонн пшеницы. Такой прогноз представил руководитель направления анализа аграрных рынков - директор по маркетингу "Русагротранса" Игорь Павенский на 5-й международной конференции Agricom в Астане. По его... читать дальше

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"АвтоВАЗ" в сентябре 2024 года планирует продать на российском рынке примерно 40 тыс. автомобилей Lada, что превышает результат сентября прошлого года, но ниже ожиданий компании, сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Сентябрь уже близится к концу, и не зря и... "Сентябрь уже близится к концу, и не зря и... читать дальше

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Склонность населения к сбережениям за последние два года выросла более чем вдвое на фоне высоких ставок в экономике: доля доходов, направляемых на вклады, достигла 13,5% против 5-6% несколько лет назад, заявил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников в ходе... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7829,67 (-22,27) руб./грамм; на серебро - 91,71 (+0,26) руб./грамм; на платину - 2899,05 (+23,93) руб./грамм; на палладий - 3148,56 (+28,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума РФ приняла в 1-м чтении законопроект (N667365-8), уточняющий различные положения закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), связанные с заключением офсетных контрактов, проведением закупок у единственного поставщика, с ведением различных реестров, организацией... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,40 коп. и составил 13,097 руб. Минимальный курс юаня составил 13,057 руб., максимальный - 13,1615 руб. Было заключено 13117 сделок. Объем торгов составил 28786,83... Минимальный курс юаня составил 13,057 руб., максимальный - 13,1615 руб. Было заключено 13117 сделок. Объем торгов составил 28786,83...

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Министерство финансов России в третьем квартале 2024 года в ходе первичных аукционов, а также дополнительных размещений после аукционов (ДРПА) разместило облигации федерального займа на общую сумму 676,06 млрд рублей по номиналу, выполнив квартальный план лишь на 45,1% (данные... читать дальше

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