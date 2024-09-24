Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2009 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,09 руб., максимальный - 13,261 руб. Было заключено 20614 сделок. Объем торгов составил 39468,25 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,0925 руб. за юань.

24 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,41 коп. и составил 13,2009 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53543,454 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 342,881 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,67 коп. и составил 13,1941 руб. Минимальный курс юаня составил 13,092 руб., максимальный - 13,2655 руб. Была заключена 62881 сделка. Объем торгов составил 90339,69... Минимальный курс юаня составил 13,092 руб., максимальный - 13,2655 руб. Была заключена 62881 сделка. Объем торгов составил 90339,69...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом почти на 2%, внешние биржевые площадки также подавали позитивные сигналы и дорожала нефть. Индекс МосБиржи вырос на 1,85% и по состоянию на 18:50 мск составил 2871,96 пункта. Индекс МосБиржи вырос на 1,85% и по состоянию на 18:50 мск составил 2871,96 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,91% - до 974,2... Индекс РТС увеличился на 1,91% - до 974,2... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок отступили от дневных максимумов, но продолжают активно расти вечером во вторник. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск повысились на $0,9 (1,22%), до $74,80 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск повысились на $0,9 (1,22%), до $74,80 за баррель. Цена... Цена... читать дальше

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Холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан" завершила редомициляцию в российский САР в Калининградской области, говорится в сообщении компании. "24 сентября 2024 года Cian Technology Ltd (прежнее наименование компании), холдинговая компания группы,... "24 сентября 2024 года Cian Technology Ltd (прежнее наименование компании), холдинговая компания группы,... читать дальше

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Индия в июле 2024 года импортировала 2,784 млн тонн сжиженного природного газа, что на 57% больше, чем в июле 2023 года (1,777 млн тонн), сообщило министерство торговли и промышленности. Это максимальное значение в истории национальной торговой статистики. Предыдущий... Это максимальное значение в истории национальной торговой статистики. Предыдущий... читать дальше

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Китай в январе-августе импортировал из РФ рапсового масла на $661,5 млн, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($1,003 млрд), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Но несмотря на снижение, РФ, как и год назад,... Но несмотря на снижение, РФ, как и год назад,... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Евразийского экономического союза в I полугодии в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,6%, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник пресс-службой Евразийской экономической комиссии. В отчетном периоде производство... В отчетном периоде производство... читать дальше

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Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 году в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 году до 0,9% ВВП и в 2027 году до 1,1% ВВП, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ. Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на... Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на... читать дальше

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Нью-Йорк сохранил лидерство в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI). Нью-Йорк занимает первую строчку в рейтинге с осени... Нью-Йорк занимает первую строчку в рейтинге с осени... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,41 коп. и составил 13,2009 руб. Минимальный курс юаня составил 13,09 руб., максимальный - 13,261 руб. Было заключено 20614 сделок. Объем торгов составил 39468,25 млн... Минимальный курс юаня составил 13,09 руб., максимальный - 13,261 руб. Было заключено 20614 сделок. Объем торгов составил 39468,25 млн...

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Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не... Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не... читать дальше

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Дефицит федерального бюджета РФ ожидается в 2025 году в размере 0,5% ВВП с ростом в 2026 году до 0,9% ВВП и в 2027 году до 1,1% ВВП, говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ. Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на... Таким образом, несколько превышаются показатели, предусмотренные законом о бюджете на... читать дальше

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Инфляция в США по-прежнему вызывает больше беспокойства, чем потенциальная слабость рынка труда, заявила член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боуман во вторник. "На мой взгляд, риски ускорения инфляции остаются заметными", - сказала она, выступая... "На мой взгляд, риски ускорения инфляции остаются заметными", - сказала она, выступая... читать дальше

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Получение льгот по налогу на прибыль и страховым взносам для производителей электронной продукции в РФ с 2025 года, как ожидается, может быть увязано с объемом инвестированных средств в разработку и основные фонды, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Льготы... "Льготы... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7851,94 (+67,11) руб./грамм; на серебро - 91,45 (-2,1) руб./грамм; на платину - 2875,12 (-76,48) руб./грамм; на палладий - 3119,94 (-67,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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