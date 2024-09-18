ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 сентября в размере 91,6712 руб.

18 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 91,6712 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,20 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51926,015 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 174,459 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,13 коп. и составил 12,9487 руб. Минимальный курс юаня составил 12,882 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 68710 сделок. Объем торгов составил 119108,46... Минимальный курс юаня составил 12,882 руб., максимальный - 13,005 руб. Было заключено 68710 сделок. Объем торгов составил 119108,46...

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Производители пищевой продукции в августе этого года по сравнению с июлем повысили цены на 0,7%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста немного замедлились. В июле по сравнению с июнем они выросли на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению... Темпы роста немного замедлились. В июле по сравнению с июнем они выросли на 0,8%. В июне по сравнению с маем рост составлял 0,6%, в мае по сравнению... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 сентября выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,22% после повышения на 0,38% с 3 по 9 сентября, на 0,22% с 27 августа по 2 сентября и с 20 по 26 августа, на 0,26% с 13 по 19 августа, сообщил в среду Росстат. По... По... читать дальше

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ены производителей промышленных товаров в РФ августе 2024 года выросли на 1,4% после повышения на 1,1% в июле, снижения на 1,5% в июне, увеличения на 1,6% в мае, на 1,8% в апреле, на 2,4% в марте, на 0,9% в феврале и снижения на 1,4% в январе, сообщил в среду... читать дальше

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в III квартале 2024 года снизился до минус 7% с минус 6% во II квартале (максимальный уровень с 2014 года) после также минус 7% в I квартале 2024 года и минус 13% в IV и III... читать дальше

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Инфляция в РФ с 10 по 16 сентября составила 0,10% после инфляции в 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%),... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением фондовых индикаторов на 0,8-1%. Индекс МосБиржи снизился на 0,8% и по состоянию на 18:50 мск составил 2751,73 пункта. Индекс МосБиржи снизился на 0,8% и по состоянию на 18:50 мск составил 2751,73 пункта. Индекс РТС опустился на 1,07% - до 945,61 пункта. Индекс РТС опустился на 1,07% - до 945,61 пункта. В Азии в среду преобладала... В Азии в среду преобладала... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к умеренному подъему вечером в среду на данных о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе... читать дальше

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Инфляционные ожидания населения РФ в сентябре снизились до 12,5% с 12,9% в августе, почти вернувшись на июльский уровень (12,4%), следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,4% с 15% в... Оценка наблюдаемой населением инфляции в сентябре снизилась до 14,4% с 15% в... читать дальше

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Швейцарская фондовая биржа, владельцем которой является SIX Group, изучает возможность создания в Европе площадки для торговли криптовалютами, пишет Financial Times. Группа хочет занять место на рынке, на котором давно доминируют такие компании, как Binance, OKX и... Группа хочет занять место на рынке, на котором давно доминируют такие компании, как Binance, OKX и... читать дальше

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Цены на жилье в Великобритании в июле увеличились на 2,2% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Тем временем Лондон стал единственным британским регионом, где было зафиксировано снижение стоимости недвижимости, на 0,4% в... Тем временем Лондон стал единственным британским регионом, где было зафиксировано снижение стоимости недвижимости, на 0,4% в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19,16 коп. и составил 12,9775 руб. Минимальный курс юаня составил 12,905 руб., максимальный - 13,048 руб. Было заключено 27672 сделки. Объем торгов составил 66243,7... Минимальный курс юаня составил 12,905 руб., максимальный - 13,048 руб. Было заключено 27672 сделки. Объем торгов составил 66243,7...

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Выручка АО "Татэнерго" по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 31 млрд рублей, что на 12% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении энергокомпании по итогам заседания ее совета директоров. Выручка на 10% превысила плановое... Выручка на 10% превысила плановое... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7587,96 (-7,75) руб./грамм; на серебро - 90,42 (-0,44) руб./грамм; на платину - 2894,24 (-12,94) руб./грамм; на палладий - 3200,76 (+61,36) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 102,039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,33 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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