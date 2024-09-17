Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 22,6 млрд руб.

17 сентября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 22,6 млрд руб.

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Банк России установил для страховых организаций, имеющих право заниматься добровольным страхованием жизни, порядок получения лицензий управляющих компаний (УК) для проведения операций по программам долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщил регулятор. Изменения вносятся... Изменения вносятся... читать дальше

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Ответственная бюджетная политика, гарантирующая устойчивость государственных финансов, должна быть сохранена как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для... "Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для... читать дальше

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Итальянский UniCredit SpA может обратиться к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) за разрешением на увеличение доли в немецком Commerzbank AG до 30%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, UniCredit подаст... По словам источников, UniCredit подаст... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник изменились без единой динамики, при этом торги в материковом Китае и Южной Корее не проводились из-за государственных праздников. Гонконгский индекс Hang Seng за день увеличился на 1,4%. Он вырос по... Гонконгский индекс Hang Seng за день увеличился на 1,4%. Он вырос по... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ПАО "Кировский завод" с BBB-(RU) до BBB(RU) и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено... "Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено... читать дальше

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Изменение нормативов обязательных резервов для банков на является значимым инструментом денежно-кредитной политики (ДКП), их повышение может привести к ухудшению трансмиссионного механизма, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Норма обязательного... "Норма обязательного... читать дальше

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Вьетнам в августе этого года вернулся в число покупателей российской пшеницы и сразу же импортировал ее 155 тыс. тонн, этот объем превысил поставки за весь 2023 год, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на экспертные данные. Август стал первым месяцем... Август стал первым месяцем... читать дальше

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Научные исследования стандарта мобильной связи шестого поколения (6G) в России планируется начать в 2025 году, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Минцифры планирует с 2025 года приступить к научным исследованиям стандарта 6G. Начнем это все исследовать,... Минцифры планирует с 2025 года приступить к научным исследованиям стандарта 6G. Начнем это все исследовать,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,31 пункта (0,084%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2741,89 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2763,2 (+0,69%) пункта,... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,01/103,18 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,35/91,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,78/93,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы сегодня растут. Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, которые пройдут в среду и четверг соответственно. Во вторник рынок ждет данных о динамике... Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии, которые пройдут в среду и четверг соответственно. Во вторник рынок ждет данных о динамике... читать дальше

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Кабинет министров Таиланда одобрил выплаты населению наличными денежными средствами на общую сумму 145,6 млрд бат ($4,4 млрд) для стимулирования экономического роста, сообщает The Straits Times. Выплаты получат 14,6 млн жителей страны, в том числе 12,4 млн держателей... Выплаты получат 14,6 млн жителей страны, в том числе 12,4 млн держателей... читать дальше

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Пассажиропоток авиакомпаний РФ внутри страны в августе 2024 года сократился на 0,5% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, составив 9,5 млн человек, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс". В предыдущие месяцы текущего года внутренний... В предыдущие месяцы текущего года внутренний... читать дальше

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Россельхознадзор в последние годы не имеет взаимодействия с компетентным органом Евросоюза по вопросам, связанным с экспортом рыбной продукции на европейский рынок. В то же время ряд стран, в частности, Нидерланды, закупки продолжают, заявил сегодня помощник руководителя... читать дальше

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