Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 сентября

16 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7545,79 (+102,43) руб./грамм; на серебро - 87,81 (+3,71) руб./грамм; на платину - 2918,57 (+94,36) руб./грамм; на палладий - 3109,04 (+94,8) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 51143,187 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1886,134 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,76 коп. и составил 12,7905 руб. Минимальный курс юаня составил 12,735 руб., максимальный - 12,92 руб. Было заключено 37946 сделок. Объем торгов составил 75684 млн... Минимальный курс юаня составил 12,735 руб., максимальный - 12,92 руб. Было заключено 37946 сделок. Объем торгов составил 75684 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом индексов почти на 0,7%, завершил понедельник более чем 2-процентным ростом индикаторов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 2,43% и составил 2744,2 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подскочил на 2,43% и составил 2744,2 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,2% - до 948,5... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,2% - до 948,5... читать дальше

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Общая протяженность находящихся в эксплуатации железных дорог в Китае превысила 160 тыс. километров, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные China State Railway Group Co. В минувшие выходные было открыто движение на участке ж/д линии, соединившей Гуанчжоу и... В минувшие выходные было открыто движение на участке ж/д линии, соединившей Гуанчжоу и... читать дальше

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Минцифры России сообщило о запуске на портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) приема заявлений от граждан на оформление единовременной выплаты из материнского капитала. "Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. рублей, эти средства можно... "Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. рублей, эти средства можно... читать дальше

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Крупнейший в Европе производитель сахара - германская Suedzucker AG - существенно ухудшил прогноз финансовых показателей на 2024/25 финансовый год, который завершится 28 февраля, в связи с неожиданно резким ухудшением рыночных ожиданий в сегменте производства... читать дальше

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Морские порты Азербайджана в январе-августе 2024 года обработали 9 млн 269 тыс. тонн грузов, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Госкомстате республики. На международные транзитные грузы пришлось 7 млн 421,9 тыс. тонн (рост... На международные транзитные грузы пришлось 7 млн 421,9 тыс. тонн (рост... читать дальше

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Нефть продолжает дорожать в ходе торгов вечером на сигналах продолжающегося сокращения поставок из Ливии. Переговоры между властями западной и восточной частей Ливии, организованные ООН, не привели к соглашению. Противоречия вокруг Центробанка, который распоряжается... Переговоры между властями западной и восточной частей Ливии, организованные ООН, не привели к соглашению. Противоречия вокруг Центробанка, который распоряжается... читать дальше

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Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 4 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2043 году, сообщило... читать дальше

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Доля компаний, обращающихся за кредитами, пока сохраняется, но есть отказы от заявок на фоне роста ставок, следует из мониторинга предприятий, проведенного Банком России. В сентябре за кредитами обращались 34% из опрошенных предприятий (33,7% в августе и 34% в июле). Их... В сентябре за кредитами обращались 34% из опрошенных предприятий (33,7% в августе и 34% в июле). Их... читать дальше

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Россия в январе-июле этого года импортировала из Турции 36,6 тыс. тонн рыбы, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр Рыбного союза со ссылкой на данные таможенной службы Турции. В стоимостном выражении поставки выросли на 8%, до... читать дальше

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В следующем году цены на нефть будут снижаться на фоне избытка предложения на рынке, прогнозируют аналитики Citi Research. Они ожидают, что средняя стоимость сорта Brent в 2025 году составит $60 за баррель. По оценкам экспертов, нефтяной рынок ждет избыток предложения... По оценкам экспертов, нефтяной рынок ждет избыток предложения... читать дальше

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Правительству Великобритании необходимо предоставить налоговые льготы компаниям, которые переведут листинг на главную площадку Лондонской фондовой биржи (LSE) с "младших" рынков, включая рынок альтернативных инвестиций (AIM), говорится в отчете Barclays. По мнению... По мнению... читать дальше

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Запасы зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в сельхозорганизациях РФ к концу августа составили 33,7 млн тонн, что на 16,8% меньше, чем на аналогичный период прошлого года (40,5 млн тонн), сообщается в материалах Росстата. В том числе запасы пшеницы... В том числе запасы пшеницы... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7545,79 (+102,43) руб./грамм; на серебро - 87,81 (+3,71) руб./грамм; на платину - 2918,57 (+94,36) руб./грамм; на палладий - 3109,04 (+94,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 сентября, составляет 101,2789 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 48,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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