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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1685,7 млрд руб.
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13 сентября 2024 года 10:09

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1685,7 млрд руб.

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13 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до -1685,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 486,8 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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