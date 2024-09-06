ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 сентября в размере 89,8225 руб.

6 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49137,777 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 25,335 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,24 коп. и составил 12,5545 руб. Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн... Минимальный курс юаня составил 12,469 руб., максимальный - 12,672 руб. Было заключено 39133 сделки. Объем торгов составил 70324,3 млн...

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Российский фондовый рынок завершил пятницу незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent упала к $71 за баррель). Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,07% и составил 2623,37 пункта.... Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,07% и составил 2623,37 пункта.... читать дальше

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Временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией планируется подписать до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-служба Евразийской экономической комиссии. "5-6 сентября на площадке Евразийской экономической комиссии состоялись... "5-6 сентября на площадке Евразийской экономической комиссии состоялись... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире увеличилось в августе по итогам третьего месяца подряд, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце работали 1735 установок против 1713 в июле. При этом... В среднем в минувшем месяце работали 1735 установок против 1713 в июле. При этом... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,22 коп. и составил 12,5407 руб. Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07... Минимальный курс юаня составил 12,459 руб., максимальный - 12,6605 руб. Было заключено 24715 сделок. Объем торгов составил 35925,07...

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Цены на нефть опускаются в пятницу, завершая неделю снижением более чем на 6%. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск составила $72,3 за баррель, что на $0,39 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей... Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 мск составила $72,3 за баррель, что на $0,39 (0,54%) ниже, чем на закрытие предыдущей... читать дальше

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РФ в завершившемся 2023/24 масложировом сезоне (сентябрь 2023-август 2024 гг.), по экспертным оценкам, отгрузила на экспорт более 7,3 млн тонн растительных масел, что на 28% больше, чем сезоном ранее (5,7 млн тонн), сообщил "Интерфаксу" эксперт аграрного рынка Александр... читать дальше

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Nasdaq приняла решение исключить из котировального списка американские депозитарные акции (ADS) Qiwi, решение о делистинге вступит в силу с момента открытия торгов 16 сентября 2024 года, говорится в сообщении компании. Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций в марте... Nasdaq уведомила Qiwi о делистинге ее акций в марте... читать дальше

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ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7247,22 (+71,82) руб./грамм; на серебро - 82,94 (+1,96) руб./грамм; на платину - 2682,82 (+58,32) руб./грамм; на палладий - 2729,03 (+23,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 99,7156 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 52,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 сентября, составляет 89,8225 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,81 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы начали торги в пятницу со слабой позитивной динамикой, однако затем S&P 500 и Nasdaq перешли к снижению на данных о состоянии рынка труда США. Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск увеличился на 0,35% и составил 40899,32 пункта.... Dow Jones Industrial Average к 17:02 мск увеличился на 0,35% и составил 40899,32 пункта.... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 09.09 по 15.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Минфин РФ запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций, сообщило министерство. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина от 5 сентября №388... К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина от 5 сентября №388... читать дальше

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Инфляция в США устойчиво замедляется, двигаясь к целевому показателю Федеральной резервной системы (ФРС) в 2%, поэтому пришло время для снижения базовой процентной ставки, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. Поскольку экономика... Поскольку экономика... читать дальше

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