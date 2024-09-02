Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5505,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4209,75 млрд руб.

2 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 сентября составили по Российской Федерации 5505,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5283,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4179,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3963,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 сентября составили 4209,75 млрд руб. против 4288,14513 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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