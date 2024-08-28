Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,8396 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,779 руб., максимальный - 11,8985 руб. Было заключено 12677 сделок. Объем торгов составил 27497,12 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,863 руб. за юань.

28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,21 коп. и составил 11,8396 руб.

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Нефтяные цены умеренно поднимаются днем в ходе торгов, пытаясь восстановиться после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 мск повысились на $0,13 (0,17%), до $78,78 за... Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 мск повысились на $0,13 (0,17%), до $78,78 за... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Почта России" и облигаций компании на уровне AA+(RU), улучшив прогноз с "развивающегося" до "стабильного", сообщается в пресс-релизе агентства. Как отмечает АКРА, кредитный рейтинг АО... Как отмечает АКРА, кредитный рейтинг АО... читать дальше

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Число поданных российскими автовладельцами в электронном виде заявлений на урегулирование убытков в ОСАГО кратно растет и достигло 27,2 тыс. с начала года, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Союз отмечает, что показатель, который уже по итогам 1-го... Союз отмечает, что показатель, который уже по итогам 1-го... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись преимущественно в минусе вслед за снижением Уолл-стрит накануне. На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут... На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США, которые будут... читать дальше

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Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei увеличил выручку в первом полугодии на 34%, до 417,5 млрд юаней ($58,86 млрд), говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль повысилась на 18%, до 54,9 млрд юаней. Чистая прибыль повысилась на 18%, до 54,9 млрд юаней. Компания не стала... Компания не стала... читать дальше

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Эффекты налоговых новаций, вступающих в силу с 2025 года, Банк России будет рассматривать в привязке к исполняемым за их счет расходам социального и инвестиционного характера, так как поступление дополнительных ненефтегазовых доходов транслируется в рост плановых расходов. Об... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г.ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года на 0,4% - до 12,39 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9,6% - до 59,61 млрд... Выручка выросла на 9,6% - до 59,61 млрд... читать дальше

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Выпуск Банком России цифрового рубля окажет влияние на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики (ДКП), говорится в проекте основных направлений ДКП ЦБ на 2025-2027 годы. На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских... На этапе введения цифрового рубля повышение неопределенности относительно клиентских... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в ходе торгов, инвесторы оценивают корпоративные новости и статданные. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:49 мск повысился на 0,77%, до 524,6... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:49 мск повысился на 0,77%, до 524,6... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,033%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2699,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2723,35... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия выручка "Промышленно-металлургического холдинга" (ПМХ) по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17% - до 63,7 млрд рублей, говорится в отчетности материнской компании группы - ПАО "Кокс". Выручка от реализации выпускаемой... Выручка от реализации выпускаемой... читать дальше

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Банк России отложил обсуждение вопроса расширения круга показателей, публикуемых в среднесрочном макроэкономическом прогнозе, на осень 2025 года, говорится в проекте основных направлений единой государственно денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. Расширить... Расширить... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 98,88/103,49 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 90/92,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,07/93,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Банк России планирует проработать вопрос создания отдельного экстренного механизма предоставления ликвидности участникам финансового рынка, не являющимся кредитными организациями, говорится в проекте основных направлений денежно-кредитной политики ЦБ на 2025-2027...

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