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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2704,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6866,86 млрд руб.
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09 августа 2024 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2704,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6866,86 млрд руб.
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9 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 2704,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2511,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2885,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2691,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 августа составили 6866,86 млрд руб. против 6866,25429 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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