Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2704,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6866,86 млрд руб.

9 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 августа составили по Российской Федерации 2704,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2511,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2885,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2691,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 9 августа составили 6866,86 млрд руб. против 6866,25429 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.