Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2885,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 6866,25 млрд руб.

8 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 августа составили по Российской Федерации 2885,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2691,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2887,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2688,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 августа составили 6866,25 млрд руб. против 6782,0847 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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