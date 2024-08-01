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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7841 руб.
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01 августа 2024 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7841 руб.

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1 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,7841 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,7275 руб., максимальный - 11,838 руб. Было заключено 30328 сделок. Объем торгов составил 58839,49 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7565 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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