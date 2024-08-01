Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -72,5 млрд руб.

1 августа. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 августа по данным на начало операционного дня выросло до -72,5 млрд руб.

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Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке и результаты заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:14... Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:14... читать дальше

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Золотодобытчик Kinross Gold во 2-м квартале 2024 года снизил производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 535 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания. Kinross объясняет падение показателя более низкими содержаниями на руднике... Kinross объясняет падение показателя более низкими содержаниями на руднике... читать дальше

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Арбитражный суд Москвы в четверг удовлетворил иск Альфа-банка к своей иностранной холдинговой структуре - кипрской ABH Financial Limited о взыскании 26,5 млрд рублей и 47,3 млн швейцарских франков. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.... "Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.... читать дальше

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Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик мира, в третий раз с начала года улучшила прогнозы финансовых показателей за текущий год на фоне увеличения ставок фрахта из-за перебоев поставок через Красное море и... читать дальше

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В январе-июне т.г. доходы Грузии от международного туризма составили $1,9 млрд, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в материалах Нацбанка страны. Во 2-м квартале этого года поступления от туризма достигли $1,1 млрд (рост на... Во 2-м квартале этого года поступления от туризма достигли $1,1 млрд (рост на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,04 коп. и составил 11,7841 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7275 руб., максимальный - 11,838 руб. Было заключено 30328 сделок. Объем торгов составил 58839,49... Минимальный курс юаня составил 11,7275 руб., максимальный - 11,838 руб. Было заключено 30328 сделок. Объем торгов составил 58839,49...

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Банк России по-прежнему рассчитывает достичь цели по инфляции в 2025 году, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем... "У Банка России есть цель, и эта цель 4% в год. По нашим прогнозам, мы достигнем этой цели уже в следующем... читать дальше

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В июле индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился до минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта с 48,5 пункта в июне, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6691,72 (+74,39) руб./грамм; на серебро - 78,77 (+1,59) руб./грамм; на платину - 2680,77 (+31,34) руб./грамм; на палладий - 2545,63 (+73,39) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Инвесткомпании TowerBrook Capital Partners и Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) покупают американского поставщика ИТ-услуг для учреждений здравоохранения R1 RCM Inc. с оценкой стоимости предприятия (EV) на уровне $8,9 млрд, говорится в совместном пресс-релизе... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 92,8499 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 66,50 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 августа, составляет 85,7833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В 1-м полугодии чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО выросла на 23,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,17 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 32,61 млрд руб. (+12,7%). Выручка составила 32,61 млрд руб. (+12,7%). Рост показателя обусловлен увеличением... Рост показателя обусловлен увеличением... читать дальше

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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который разрешает использовать патентную систему налогообложения банковским агентам в сельских районах. Документ (№685824-8) размещен в электронной базе данных парламента. По действующему законодательству, патентная... По действующему законодательству, патентная... читать дальше

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Китай в 1-м полугодии этого года импортировал 6,8 тыс. тонн мяса индейки на $21,7 млн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ГТУ КНР. Все ввезенное мясо - из РФ. "В первом полугодии прошлого года Россия занимала первое место в общей структуре... "В первом полугодии прошлого года Россия занимала первое место в общей структуре... читать дальше

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В начале торгов в четверг американские фондовые индексы поднимаются, инвесторы оценивают статданные и решения ведущих центробанков мира, а также отчетности крупных компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск повысился на 0,22% и составил 40930,96 пункта.... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:47 мск повысился на 0,22% и составил 40930,96 пункта.... читать дальше

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