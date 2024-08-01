Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3230,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 6352,67 млрд руб.

1 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 августа составили по Российской Федерации 3230,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3034,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3326,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3130,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 августа составили 6352,67 млрд руб. против 6408,27293 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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