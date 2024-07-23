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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9066 руб.
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23 июля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9066 руб.
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23 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,71 коп. и составил 11,9066 руб. Минимальный курс юаня составил 11,834 руб., максимальный - 11,987 руб. Было заключено 46265 сделок. Объем торгов составил 98297,09 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,9035 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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