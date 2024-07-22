Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 88,1 млрд руб.

22 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 88,1 млрд руб.

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ уменьшилась на 5% и составила 103,45 млрд руб. против 108,63 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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Чистая прибыль ВТБ за 1-е полугодие 2024 года по РСБУ снизилаь на 4% и составила 135,64 млрд руб. против 141,06 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.

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Чистая прибыль "Русснефти" по РСБУ в первом полугодии 2024 года выросла в 1,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, до 18,3 млрд рублей, сообщается в отчетности компании. Выручка увеличилась в 1,6 раза, до 147,49 млрд рублей; себестоимость - в 1,5 раза,... Выручка увеличилась в 1,6 раза, до 147,49 млрд рублей; себестоимость - в 1,5 раза,...

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Увеличение вылова горбуши, которое, по данным Росрыболовства, происходит на промысле, приведет к стабилизации цен на нее. Нынешние цены участники рынка считают завышенными, говорится в сообщении аналитического центра Рыбного союза. В настоящее время отпускная цена на... В настоящее время отпускная цена на... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать материнский капитал при строительстве частных домов с применением эскроу с подрядом, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно Федеральному закону (ФЗ) №186 "О... Согласно Федеральному закону (ФЗ) №186 "О... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,14 пункта (0,37%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3019,38 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3041,68 (+1,11%) пункта,... читать дальше

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Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле-августе падают уже на протяжении семи недель. Как сообщили "Интерфаксу" в "Русагротрансе", на прошлой неделе цена снизилась на $2, до $217 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла до... Как сообщили "Интерфаксу" в "Русагротрансе", на прошлой неделе цена снизилась на $2, до $217 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла до... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,14/91,11 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о признании проспектов ценных бумаг, зарегистрированных на территории одной стороны, для размещения на территории другой, сообщается на официальном портале опубликования нормативных правовых... читать дальше

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Цены на нефть начали снижаться днем в понедельник, трейдеры оценивают политические новости из США, а также ситуацию с лесными пожарами в Канаде. Как сообщалось, президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку... Как сообщалось, президент США Джо Байден накануне объявил, что не будет переизбираться на этот пост, и выразил поддержку... читать дальше

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Во вторник, 23 июля, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 22,96 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Во вторник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 5,23 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 23 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $2,18 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились в понедельник, исключением стал гонконгский индикатор. Аппетит к риску на мировых рынках падает на фоне событий в США. Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою... Аппетит к риску на мировых рынках падает на фоне событий в США. Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою... читать дальше

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Американский оператор связи Verizon Communications во втором квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 1,2%, при этом скорректированный показатель совпал с ожиданиями рынка, а выручка их немного не оправдала. Согласно отчетности компании, чистая прибыль в... Согласно отчетности компании, чистая прибыль в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,99 пункта (0,764%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3031,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3041,68 (+1,11%) пункта,... читать дальше

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