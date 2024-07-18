ЦБ РФ установил курс евро с 19 июля в размере 96,1018 руб.

18 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 96,1018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,28 коп.

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ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7007,35 (+88,04) руб./грамм; на серебро - 87,34 (-0,07) руб./грамм; на платину - 2881,76 (+100,67) руб./грамм; на палладий - 2743,33 (+84,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в четверг. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 мск подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:14 мск подешевели на $0,45 (0,53%), до $84,63 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже... Фьючерсы на WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 96,1018 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 87,8754 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,18 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций одобрил стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков, который с 1 января 2025 года может стать обязательным для банков, говорится в сообщении ЦБ РФ. Комитет по стандартам был создан в мае 2024... Комитет по стандартам был создан в мае 2024... читать дальше

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Минэнерго ведет переговоры с Минтрансом и РЖД о сохранении с сентября уровня приоритетности нефтепродуктов для перевозки по железной дороге, сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов на круглом столе в Совете Федерации. "Наверное,... "Наверное,... читать дальше

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8 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-752 на 24 млрд 662,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Фондовые индексы повышаются на торгах в четверг, трейдеры оценивают статданные и корпоративные отчетности. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в четверг увеличился на 45,47 пункта (0,11%) и составил 41243,55 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в четверг увеличился на 45,47 пункта (0,11%) и составил 41243,55 пункта. Standard... Standard... читать дальше

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Подъем экономики еврозоны продолжился во втором квартале 2024 года, однако темпы роста, скорее всего, замедлились по сравнению с предыдущим кварталом, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам прошедшего в четверг... читать дальше

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Члены Европейского парламента (ЕП) утвердили действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен на этот пост на второй пятилетний срок. В результате тайного голосования за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против проголосовали 284 евродепутата и 15... В результате тайного голосования за фон дер Ляйен был отдан 401 голос, против проголосовали 284 евродепутата и 15... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,16 пункта (0,175%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2942,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2942,59... читать дальше

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Крупнейший производитель платины Anglo American Platinum (Amplats) во втором квартале сократил выпуск металлов платиновой группы в концентрате на 2% к данным годичной давности, до 921 тыс. унций, сообщила контролирующая Amplats корпорация Anglo American. За полугодие... За полугодие... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,4/90,93 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи не...

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Международные резервы России на 12 июля составили $601,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $597,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд. По состоянию на 5 июля международные резервы равнялись $597,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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Национальный банк Казахстана запустил пилотный проект по использованию платформы цифрового тенге (ЦТ) из средств Национального фонда в рамках второго этапа, сообщила пресс-служба регулятора. Отмечается, что в рамках второго этапа внедрения национальной цифровой валюты... Отмечается, что в рамках второго этапа внедрения национальной цифровой валюты... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс., до 243 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 223 тыс., а не 222 тыс., как... читать дальше

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