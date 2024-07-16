Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,0468 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51660,976 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 637,666 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,62 коп. и составил 12,05 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-1% на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и просевшей нефти (Brent откатилась к $84 за баррель).

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Биржевая цена авакеросина по итогам торгов во вторник достигла почти 85 тыс. руб./т, тем самым вновь обновив исторический максимум, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

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Это на 9% меньше уровня соответствующего периода прошлого года (1,043 млн унций золота).

Barrick Gold во втором квартале 2024 года, по предварительным данным, произвел 948 тыс. унций золота, сообщила компания.

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Аналитики Банка России в преддверии совета директоров ЦБ по ключевой ставке прибегли к жесткой формулировке о перспективах денежно-кредитной политики, превосходящей по "ястребиности" официальный июньский сигнал регулятора.

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Российская экономика по-прежнему находится в состоянии перегрева, свежие макроданные подтверждают, если не усиливают эти оценки, считают аналитики Банка России.

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Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco подписала соглашение о покупке 50%-ной доли Blue Hydrogen Industrial Gases (BHIG), которая является "дочкой" Air Products Qudra (APQ).

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Давление на рынок оказывают опасения падения спроса на энергоносители в Китае в условиях ослабления экономического роста в стране.

Цены на нефть во вторник снижаются третью сессию подряд.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,06 коп. и составил 12,0468 руб.

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Китай в первом полугодии увеличил добычу нефти на 1,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до 107,05 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.

В том числе в июне производство выросло на 2,4% и составило 17,95 млн тонн.