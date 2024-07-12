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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 95,7588 руб.
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12 июля 2024 года 17:07
ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 95,7588 руб.
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12 июля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 июля, составляет 95,7588 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,71 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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