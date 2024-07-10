Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,963 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,9125 руб., максимальный - 12,0045 руб. Было заключено 31656 сделок. Объем торгов составил 64782,87 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,984 руб. за юань.

10 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,76 коп. и составил 11,963 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53268,671 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1548,740 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,76 коп. и составил 11,963 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9125 руб., максимальный - 12,0045 руб. Было заключено 31656 сделок. Объем торгов составил 64782,87... Минимальный курс юаня составил 11,9125 руб., максимальный - 12,0045 руб. Было заключено 31656 сделок. Объем торгов составил 64782,87...

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Цены на продукты питания в РФ в июне по сравнению с маем выросли на 0,6%, сообщил Росстат в пятницу С начала года продукты подорожали на 3,75%, в годовом выражении - на 10,4%. С начала года продукты подорожали на 3,75%, в годовом выражении - на 10,4%. По данным Росстата, цены на какао, горох и фасоль выросли на 1,7%, сахар-песок и... По данным Росстата, цены на какао, горох и фасоль выросли на 1,7%, сахар-песок и... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 июля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,61% после повышения на 0,52% с 25 июня по 1 июля, 0,41% с 18 по 24 июня, на 0,16% с 11 по 17 июня, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены на бензин... По отношению к началу года цены на бензин... читать дальше

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Росстат в среду опубликовалданные по недельной динамике цен со 2 по 8 июля. Инфляция в РФ со 2 по 8 июля ожидаемо замедлилась до 0,27% с 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля (с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ) после 0,22% с 18 по 24 июня, 0,17% с 11 по 17... Инфляция в РФ со 2 по 8 июля ожидаемо замедлилась до 0,27% с 0,66% в "тарифную неделю" с 25 июня по 1 июля (с 1 июля была индексация тарифов ЖКХ) после 0,22% с 18 по 24 июня, 0,17% с 11 по 17... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне распродаж бумаг в сезон дивидендных отсечек, невзирая на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и отскочившую вверх нефть. Индекс МосБиржи упал в район 2975 пунктов, обновив на закрытие торгов минимум с конца июля 2023... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) продолжит сокращать огромный портфель гособлигаций и ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса... читать дальше

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Правительство РФ повысило на 0,5 процентного пункта (п.п.) предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготной программы семейной ипотеки, следует из комментария Сбербанка. Минфин РФ в среду опубликовал условия продления программы семейной... Минфин РФ в среду опубликовал условия продления программы семейной... читать дальше

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Потребительские цены в Молдавии в июне 2024 года снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,06%, а за год - выросли на 3,8%, сообщает Национальное бюро статистики. В первом полугодии этого года инфляция достигла 4%. В первом полугодии этого года инфляция достигла 4%. Цены на непродовольственные товары за... Цены на непродовольственные товары за... читать дальше

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PricewaterhouseCoopers LLP сокращает персонал в китайских подразделениях после того, как отток корпоративных клиентов ухудшил перспективы бухгалтерской фирмы в стране, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их данным, увольняются не... По их данным, увольняются не... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,46 коп. и составил 11,9537 руб. Минимальный курс юаня составил 11,9075 руб., максимальный - 12 руб. Было заключено 17629 сделок. Объем торгов составил 33774,2 млн... Минимальный курс юаня составил 11,9075 руб., максимальный - 12 руб. Было заключено 17629 сделок. Объем торгов составил 33774,2 млн...

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Цены на нефть растут на данных о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило министерство... Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 3,444 млн баррелей, бензина - на 2,006 млн баррелей, сообщило министерство... читать дальше

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Число занятых в экономике России выросло на 2,7 млн человек с допандемийного 2019 года, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "С 2019 года, с допандемийного периода, у нас численность занятых возросла на 2,7 млн человек. Одним из самых сложных... "С 2019 года, с допандемийного периода, у нас численность занятых возросла на 2,7 млн человек. Одним из самых сложных... читать дальше

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ЦБ РФ с 11 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6688,38 (-36,03) руб./грамм; на серебро - 87,72 (+0,04) руб./грамм; на платину - 2813,31 (-38,69) руб./грамм; на палладий - 2833,08 (-33,06) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ОАО "РЖД" и облигаций старшего необеспеченного долга компании на уровне AAA(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Выпускам облигаций без установленного срока... Выпускам облигаций без установленного срока... читать дальше

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Госдума на заседании в среду приняла решение перенести на 23 июля рассмотрение во втором чтении поправок в Налоговый кодекс, которые корректируют параметры ряда нефтегазовых налогов и другие параметры налоговой системы РФ. Поправки (N577665-8) были внесены в парламент... Поправки (N577665-8) были внесены в парламент... читать дальше

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