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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 617,1 млрд руб.
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04 июля 2024 года 09:56
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 617,1 млрд руб.
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4 июля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 617,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 757,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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