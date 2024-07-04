Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 617,1 млрд руб.

4 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 июля по данным на начало операционного дня снизилось до 617,1 млрд руб.

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Сбербанк сохраняет свой прогноз по рентабельности капитала на текущий год на уровне свыше 22%, заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин на Финансовом конгрессе Банка России. "Мы пока что идем в створе тех ожиданий, которые... "Мы пока что идем в створе тех ожиданий, которые... читать дальше

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Европейская комиссия ввела временные дополнительные пошлины на ввоз в Европейский союз китайских автомобилей на электродвигателях (BEV), при этом переговоры с Китаем продолжаются, говорится в сообщении ЕК. Через девять месяцев после начала расследования "комиссия... Через девять месяцев после начала расследования "комиссия... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,45 пункта (1,294%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3161,62 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3195,51 (-0,24%) пункта,... читать дальше

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Международные резервы России на 28 июня составили $590,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 21 июня международные резервы равнялись $593,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,6 млрд. По состоянию на 21 июня международные резервы равнялись $593,1 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $2,6 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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Россия увеличивает экспорт продукции АПК, причем не только сырьевых товаров, но и переработанной продукции. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства в четверг, представляя национальный доклад о выполнении в 2023 году госпрограммы развития... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,63/91,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 30 коп., Cредний курс продажи...

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Акционеры "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на годовом собрании 28 июня одобрили выплату дивидендов в размере 0,772 рубля на акцию по итогам 2023 года, говорится в сообщении компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 14,472 млрд... Всего на выплату дивидендов будет направлено 14,472 млрд... читать дальше

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Рассматривать вопрос о возобновлении утренних торгов на валютном рынке "Московской биржи" пока преждевременно, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Мне кажется, что этот вопрос преждевременный. У нас с учётом всех рестрикций сократился объем ликвидности,... "Мне кажется, что этот вопрос преждевременный. У нас с учётом всех рестрикций сократился объем ликвидности,... читать дальше

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Углеродные выбросы и сверхприбыль компаний, работающих на ископаемом топливе, должны облагаться налогом (так называемый windfall tax - налог на сверхприбыль), считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. "Настало время установить цену на выбросы углерода и... "Настало время установить цену на выбросы углерода и... читать дальше

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В пятницу, 5 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 5 июля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 31,39 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В пятницу, 5 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 12,75 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Годовая инфляция в России на пике будет близка к текущему уровню (чуть выше 9%), двузначного уровня не достигнет, считает директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "Я думаю, что это будет очень близкое значение (на пике). То, что мы... "Я думаю, что это будет очень близкое значение (на пике). То, что мы... читать дальше

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Минфин РФ намерен выполнить план по заимствованиям на текущий год, решения по конкретным инструментам будет принимать, в том числе, исходя из потребностей рынка, сообщил журналистам глава ведомства Антон Силуанов. "Мы же ориентируемся, исходя из потребностей рынка. Что... "Мы же ориентируемся, исходя из потребностей рынка. Что... читать дальше

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Цены на кофе в мире существенно выросли во втором квартале из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии, пишет Nikkei Asia. Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта. При этом 6 июня цена... Котировки фьючерсов на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта. При этом 6 июня цена... читать дальше

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Катар может стать участником международного транспортного коридора "Север-Юг". "Ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору Север-Юг", - сообщил президент России Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль... "Ведется диалог по возможному подключению Катара к транспортному коридору Север-Юг", - сообщил президент России Владимир Путин на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль... читать дальше

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