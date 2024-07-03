Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 757,1 млрд руб.

3 июля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 июля по данным на начало операционного дня выросло до 757,1 млрд руб.

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Фондовый рынок США показал потрясающие результаты в первом полугодии, и если исходить из истории, Уолл-стрит впереди ждет еще шесть месяцев успеха, прогнозируют аналитики Comerica Wealth Management. Индекс S&P 500 вырос почти на 15% в январе-июне. При этом в начале года... Индекс S&P 500 вырос почти на 15% в январе-июне. При этом в начале года... читать дальше

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Европейская комиссия одобрила сделку по покупке авиакомпанией Deutsche Lufthansa доли в итальянской ITA Airways (ранее Alitalia). Меры, обещанные компанией и властями Италии, снимают все опасения, связанные с угрозой для конкуренции в отрасли, говорится в сообщении... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,93 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3226,09 (+0,27%) пункта, минимальное - 3202,85... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности увеличивать поставки энергоносителей и продукции сельского хозяйства в Пакистан, отмечая рост товарооборота между двумя странами. "Перспективы здесь очень неплохие. На два направления обратил бы особое внимание -... "Перспективы здесь очень неплохие. На два направления обратил бы особое внимание -... читать дальше

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Добыча алмазов в России в 2023 году, по данным Кимберлийского процесса, снизилась на 11%, составив 37,32 млн карат, что стало наиболее значительным падением среди крупнейших добывающих стран. Добыча "АЛРОСА" в прошлом году, как сообщала компания, составляла 34,6 млн... Добыча "АЛРОСА" в прошлом году, как сообщала компания, составляла 34,6 млн... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года составила 83,9113% от номинала, что соответствует доходности 15,47% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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Цены на картофель в РФ перейдут к снижению через две недели, прогнозируют в Картофельном союзе. "Ожидаем, что через две недели на прилавках будет отмечаться снижение цен на продукцию за счет поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже приступили... "Ожидаем, что через две недели на прилавках будет отмечаться снижение цен на продукцию за счет поставок раннего отечественного картофеля из южных регионов, где уже приступили... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Группа ВИС" и облигаций компании на уровне A(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг группы "ВИС" обусловлен ее сильным бизнес-профилем и... "Кредитный рейтинг группы "ВИС" обусловлен ее сильным бизнес-профилем и... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в плюсе торги в среду, исключением стал индекс фондовой биржи Шанхая. Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил глава... Данные о динамике инфляции в США показывают, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил глава... читать дальше

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Российские рыбаки к 3 июля выловили 2,52 млн тонн рыбы, что на 1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство. В том числе в Дальневосточном бассейне вылов увеличился на 2%, до 1,9 млн тонн, в Северном - на 5,4%, до 268,3 тыс.... В том числе в Дальневосточном бассейне вылов увеличился на 2%, до 1,9 млн тонн, в Северном - на 5,4%, до 268,3 тыс.... читать дальше

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Совет Федерации одобрил закон об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам. Как ожидается, решение затронет порядка 7,87 млн человек. Устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также... Устанавливается, что после 1 января 2025 года работающим пенсионерам будет выплачиваться страховая пенсия, а также... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,53 пункта (0,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3226,09... читать дальше

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Число посетивших Испанию иностранных туристов в мае выросло на 11,5% в годовом выражении, до 9,26 млн человек, сообщило национальное статистическое управление INE. Это рекордный показатель для этого месяца за всю историю наблюдений, то есть с 1995 года. Больше всего... Больше всего... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 26 июня по 3 июля) - 87,398 руб. за доллар, минимальное значение - 86,21 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,91 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,15/89,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 5 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,83/99,49 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 46 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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