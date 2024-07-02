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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8929 руб.
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02 июля 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8929 руб.
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2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,54 коп. и составил 11,8929 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8 руб., максимальный - 11,9375 руб. Было заключено 52936 сделок. Объем торгов составил 84266,38 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,814 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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