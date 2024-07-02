Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8929 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8 руб., максимальный - 11,9375 руб. Было заключено 52936 сделок. Объем торгов составил 84266,38 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,814 руб. за юань.

2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,54 коп. и составил 11,8929 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58695,351 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 612,526 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,54 коп. и составил 11,8929 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8 руб., максимальный - 11,9375 руб. Было заключено 52936 сделок. Объем торгов составил 84266,38 млн... Минимальный курс юаня составил 11,8 руб., максимальный - 11,9375 руб. Было заключено 52936 сделок. Объем торгов составил 84266,38 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на фоне нисходящей коррекции внешних фондовых площадок и дорожающей нефти. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%,... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%,... читать дальше

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General Motors увеличила продажи в США во втором квартале на 0,6% в годовом выражении, до 696,086 тыс. автомобилей, говорится в сообщении компании. Это рекордный показатель с четвертого квартала 2020 года. Это рекордный показатель с четвертого квартала 2020 года. Поставки электромобилей в апреле-июне подскочили на... Поставки электромобилей в апреле-июне подскочили на...

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Количество открытых вакансий в США в мае увеличилось на 221 тыс., до 8,14 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,919 млн, а не 8,059 млн,... В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,919 млн, а не 8,059 млн,... читать дальше

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Совокупная выручка топ-10 компаний пищевой отрасли РФ в 2023 году выросла на 13,4% и достигла 2,3 трлн рублей, сообщается в исследовании INFOLine. В составленный ею рейтинг включены компании-производители продуктов питания и напитков для розничной торговли, а также... В составленный ею рейтинг включены компании-производители продуктов питания и напитков для розничной торговли, а также... читать дальше

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года увеличился на 17,8%, до 114,6 трлн рублей с 97,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с маем 2024 года объем торгов снизился на 9,5% со 126,7 трлн... По сравнению с маем 2024 года объем торгов снизился на 9,5% со 126,7 трлн... читать дальше

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Отраслям, связанным с топливно-энергетическим комплексом, предстоит создать и вывести на рынок около 400 новых видов оборудования и технологий, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе стратегической сессии у премьер-министра. По его словам, доля ТЭК в ВВП... По его словам, доля ТЭК в ВВП... читать дальше

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Количество туристических поездов дальнего следования на сети ОАО "Российские железные дороги" в 2025 году вырастет до 35, сообщил телеграм-канал компании. Согласно опубликованному на сайте холдинга графику туристических поездов, в следующем году запустятся восемь новых... Согласно опубликованному на сайте холдинга графику туристических поездов, в следующем году запустятся восемь новых... читать дальше

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Число российских фигурантов зарубежных санкционных списков за минувшее полугодие выросло почти на 1 тыс., свидетельствует статистика системы X-Compliance. По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии,... По состоянию на 30 июня в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,98 коп. и составил 11,8933 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8185 руб., максимальный - 11,9355 руб. Было заключено 24995 сделок. Объем торгов составил 47243,05... Минимальный курс юаня составил 11,8185 руб., максимальный - 11,9355 руб. Было заключено 24995 сделок. Объем торгов составил 47243,05...

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Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в июле продолжают снижаться. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за неделю пшеница подешевела на $10, до $222 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла на $1, до... Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", за неделю пшеница подешевела на $10, до $222 за тонну (FOB). Цена на французскую пшеницу ослабла на $1, до... читать дальше

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Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке за 6 месяцев 2024 года - включая модельный ряд УАЗ и новый модельный ряд Sollers (без учета остатков ранее выпускаемого группой Ford Transit) - выросли на 41,2%, до 22,236 тыс., следует из... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6589,05 (+46,99) руб./грамм; на серебро - 82,73 (+0,3) руб./грамм; на платину - 2786,57 (-53,78) руб./грамм; на палладий - 2795,06 (+66,98) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы незначительно опускаются на торгах во вторник. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 во вторник опустился на 25,3 пункта (0,06%) и составил 39144,22 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 во вторник опустился на 25,3 пункта (0,06%) и составил 39144,22 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 3,36... Standard & Poor's 500 снизился на 3,36... читать дальше

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Данные об инфляции в Соединенных Штатах сигнализируют о том, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл. "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы... "Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы... читать дальше

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