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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8929 руб.
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02 июля 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,8929 руб.

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2 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,54 коп. и составил 11,8929 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8 руб., максимальный - 11,9375 руб. Было заключено 52936 сделок. Объем торгов составил 84266,38 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,814 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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