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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4014,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3728,75 млрд руб.
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02 июля 2024 года 09:32
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4014,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3728,75 млрд руб.
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2 июля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 июля составили по Российской Федерации 4014,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3829,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4001,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3789 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 июля составили 3728,75 млрд руб. против 3549,1724 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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