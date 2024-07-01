Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7835 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8825 руб. Было заключено 35995 сделок. Объем торгов составил 64349,24 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,832 руб. за юань.

1 июля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,62 коп. и составил 11,7835 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,95 коп. и составил 11,8075 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 54657 сделок. Объем торгов составил 107468,05... Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8915 руб. Было заключено 54657 сделок. Объем торгов составил 107468,05...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и подорожавшей нефти. Индекс РТС просел на 0,8% В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%,... читать дальше

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Объёмы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам первого полугодия 2024 года составили 17,628 млн тонн, что на 27,4% больше по сравнению с первым полугодием 2023 года, сообщила площадка. Оборот в денежном... Оборот в денежном... читать дальше

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РФ в минувшем сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) поставила на Кубу исторически рекордный объем пшеницы - около 126 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс". Это в 1,7 раза выше показателя предыдущего сезона в 76 тыс. тонн. Ранее... Это в 1,7 раза выше показателя предыдущего сезона в 76 тыс. тонн. Ранее... читать дальше

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Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 98,1 млн человек, что соответствует целевому показателю в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров журналистам в понедельник. "Пока мы идем к... "Пока мы идем к... читать дальше

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Подъем цен на нефть немного усилился вечером в понедельник. "Есть ощущение, что небольшой импульс к росту сохраняется в начале третьего квартала, поскольку хедж-фонды наращивают объем длинных позиций третью неделю подряд, - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. -... "Есть ощущение, что небольшой импульс к росту сохраняется в начале третьего квартала, поскольку хедж-фонды наращивают объем длинных позиций третью неделю подряд, - сказал аналитик Saxo Bank Оле Хансен. -... читать дальше

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Стоимость бензинов на заправках Москвы вторую неделю держит темпы роста, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Так, на минувшей неделе (24-30 июня) стоимость Аи-92 выросла на 30 копеек, средневзвешенная стоимость этого вида топлива составила 52,7... Так, на минувшей неделе (24-30 июня) стоимость Аи-92 выросла на 30 копеек, средневзвешенная стоимость этого вида топлива составила 52,7... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне опустился до 48,5 пункта с 48,7 пункта в мае, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,62 коп. и составил 11,7835 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8825 руб. Было заключено 35995 сделок. Объем торгов составил 64349,24... Минимальный курс юаня составил 11,6735 руб., максимальный - 11,8825 руб. Было заключено 35995 сделок. Объем торгов составил 64349,24...

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ЦБ РФ с 2 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6542,06 (+136,22) руб./грамм; на серебро - 82,43 (+2,84) руб./грамм; на платину - 2840,35 (+69,71) руб./грамм; на палладий - 2728,08 (+139,39) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник. Nasdaq начал торги слабым снижением, но затем перешел к росту.. Позднее в понедельник Институт управления поставками (ISM) обнародует июньский индекс деловой активности в производственном секторе США... Позднее в понедельник Институт управления поставками (ISM) обнародует июньский индекс деловой активности в производственном секторе США... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 87,2972 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 154,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 июля, составляет 93,9582 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 153,98 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Акционеры "СИБУРа" утвердили рекомендацию совета директоров о направлении на дивиденды за 1-й квартал 2024 года 12,04 рубля на акцию, или 30,86 млрд рублей, сообщила компания. Как сообщалось, по итогам 2023 года компания направила на дивиденды 125,8 млрд... читать дальше

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июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 1 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-739 на 21 млрд 868,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco купит за 740 млн евро 10-процентную долю в Horse Powertrains Ltd - совместном предприятии Geely и Renault, которое разрабатывает более экологически чистые двигатели для гибридных и газовых автомобилей. Китайский и французский... Китайский и французский... читать дальше

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