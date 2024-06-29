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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 85,748 руб., евро - 92,4184 руб.
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29 июня 2024 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 июня в размере 85,748 руб., евро - 92,4184 руб.

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29 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 85,748 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,40 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 июня, составляет 92,4184 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,43 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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