Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,2181 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,171 руб., максимальный - 12,286 руб. Было заключено 65243 сделки. Объем торгов составил 121987,01 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,1725 руб. за юань.

10 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,89 коп. и составил 12,2181 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59492,274 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 46,399 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 99,57 коп. и составил 95,6142 руб. Минимальный курс евро составил 94,6025 руб., максимальный - 96,275 руб. Было заключено 8855 сделок. Объем торгов составил 31909,52... Минимальный курс евро составил 94,6025 руб., максимальный - 96,275 руб. Было заключено 8855 сделок. Объем торгов составил 31909,52...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,01 коп. и составил 88,9639 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,4925 руб. Было заключено 12395 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,4925 руб. Было заключено 12395 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,89 коп. и составил 12,2181 руб. Минимальный курс юаня составил 12,171 руб., максимальный - 12,286 руб. Было заключено 65243 сделки. Объем торгов составил 121987,01... Минимальный курс юаня составил 12,171 руб., максимальный - 12,286 руб. Было заключено 65243 сделки. Объем торгов составил 121987,01...

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало мая 2024 года оценивались в 420 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 60,7 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, упал ниже рубежа 3200 пунктов, растеряв почти весь прирост минувшей пятницы, подогретый решением ЦБ РФ оставить ключевую... читать дальше

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РФ с 1 по 10 июня отгрузила на экспорт 1,42 млн тонн пшеницы, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,401 млн тонн). Однако общий объем экспорта за этот период снизился на 8,4%, до 1,575 млн тонн с 1,72 млн тонн, сообщается в мониторинге Российского... читать дальше

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Население и бизнес в мае по-прежнему показывали высокий спрос на кредиты, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям. ЦБ отмечает, что в апреле сохранялась высокая активность на корпоративном кредитном рынке: по итогам месяца годовой рост портфеля... ЦБ отмечает, что в апреле сохранялась высокая активность на корпоративном кредитном рынке: по итогам месяца годовой рост портфеля... читать дальше

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Авиакомпания "ЮТэйр" в 2024 году планирует увеличить пассажиропоток на 4-5% в сравнении с предыдущим годом, сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов. "На этот год у нас есть прогноз по бизнес-плану - мы планируем 4-5% роста пассажиропотока", - сказал Мартиросов журналистам... читать дальше

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Цены на нефть усилили рост на торгах в понедельник. Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на... Трейдеры ждут ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно. Кроме того, внимание инвесторов направлено на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 32,49 коп. и составил 88,9747 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,64 руб., максимальный - 89,42 руб. Было заключено 5698 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,64 руб., максимальный - 89,42 руб. Было заключено 5698 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Рост финансовых потоков в мае ускорился. Как говорится в комментарии ЦБ РФ, объем входящих платежей, проведенных через его платежную систему, в мае вырос на 12,3% по сравнению со средним уровнем 1-м квартала 2024 года (в апреле рост составлял 3,3%). Финансовые потоки... Финансовые потоки... читать дальше

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Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-апреле 2024 года сократился относительно того же периода 2023 года на 2,5% и составил $8,7 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы. Как сообщалось, в январе-марте было... Как сообщалось, в январе-марте было... читать дальше

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Московские предприятия, выпускающие продукты питания, за первые четыре месяца 2024 года нарастили объемы производства почти в 2,6 раза, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. "За январь - апрель 2024-го пищевые предприятия увеличили объемы производства почти в 2,6... "За январь - апрель 2024-го пищевые предприятия увеличили объемы производства почти в 2,6... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло на 18,8% и составило $50,5 млрд по сравнению с $42,5 млрд в январе-апреле 2023 года.. Согласно опубликованным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в... Согласно опубликованным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в... читать дальше

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0 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 10 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-725 на 129 млрд 569,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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