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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,8138 руб.
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07 июня 2024 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,8138 руб.

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7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,91 коп. и составил 88,8138 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,5325 руб., максимальный - 89,5475 руб. Было заключено 22464 сделки. Объем торгов составил 109894,33 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,3475 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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