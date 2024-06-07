Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,8138 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,5325 руб., максимальный - 89,5475 руб. Было заключено 22464 сделки. Объем торгов составил 109894,33 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,3475 руб. за доллар США.

7 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,91 коп. и составил 88,8138 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59445,876 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 784,123 млрд руб., или на...

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ЦБ РФ видит вероятность роста инфляции в 2024 году выше его апрельского прогноза, ее пик и снижение будут в 3-м квартале, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Банк России убрал из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров в пятницу прогноз по... читать дальше

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Минфин РФ может возобновить проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в ближайшее время. "Сейчас посмотрим, что будет твориться на рынке, и не исключаю, что через неделю выйдем", - сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос о... читать дальше

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В Социальном фонде РФ достаточно средств для индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. "Одно из самых ключевых для наших граждан - это возобновление (индексации) пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Для людей это... "Одно из самых ключевых для наших граждан - это возобновление (индексации) пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2025 года. Для людей это... читать дальше

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Обсуждать вероятность снижения ключевой ставки можно будет после того, как будет снят вопрос о пространстве для ее повышения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. "Что касается пространства для снижения ставки, скорее, у... "Что касается пространства для снижения ставки, скорее, у... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,91 коп. и составил 88,8138 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,5325 руб., максимальный - 89,5475 руб. Было заключено 22464 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,5325 руб., максимальный - 89,5475 руб. Было заключено 22464 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,05 коп. и составил 12,237 руб. Минимальный курс юаня составил 12,195 руб., максимальный - 12,3175 руб. Было заключено 60058 сделок. Объем торгов составил 116945,42... Минимальный курс юаня составил 12,195 руб., максимальный - 12,3175 руб. Было заключено 60058 сделок. Объем торгов составил 116945,42...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,89 коп. и составил 96,6099 руб. Минимальный курс евро составил 96,0925 руб., максимальный - 96,9575 руб. Было заключено 7142 сделки. Объем торгов составил 25443,47... Минимальный курс евро составил 96,0925 руб., максимальный - 96,9575 руб. Было заключено 7142 сделки. Объем торгов составил 25443,47...

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Перегрев экономики начнет уменьшаться во втором квартале, но выросла вероятность сценария, в котором потребуется повышение ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. "В последние месяцы мы наблюдаем паузу в снижении текущей инфляции... "В последние месяцы мы наблюдаем паузу в снижении текущей инфляции... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после решения Банка России оставить ключевую ставку неизменной на уровне 16% годовых, что совпало с базовыми ожиданиями, а также благодаря оптимистичным новостям с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Индекс МосБиржи... читать дальше

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Цены на нефть замедлили рост, но остаются в плюсе вечером в пятницу благодаря ожиданиям сохранения дефицита на рынке. Аналитик Commerzbank Карстен Фритш полагает, что во втором полугодии рынок нефти, скорее всего, останется дефицитным, даже если страны ОПЕК+ будут... Аналитик Commerzbank Карстен Фритш полагает, что во втором полугодии рынок нефти, скорее всего, останется дефицитным, даже если страны ОПЕК+ будут... читать дальше

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Банкиров беспокоят условия работы операторов финансовых платформ, которые зачастую предоставляют финансовые услуги без лицензирования, но необходимости введения специального регулирования пока нет, рассказал в ходе одной из сессий Петербургского международного экономического... читать дальше

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Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в мае вырос к апрелю на 1,6% - с 10,882 млн б/с до 11,06 млн б/с, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР. В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил... В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в прошлом месяце составил... читать дальше

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Мировые продажи чипов в апреле увеличились на 15,8% относительно того же месяца прошлого года и составили $46,4 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). По сравнению с мартом показатель вырос на 1,1%. "Глобальная... "Глобальная... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,59 коп. и составил 88,6498 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,415 руб., максимальный - 89,425 руб. Было заключено 5786 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,415 руб., максимальный - 89,425 руб. Было заключено 5786 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,20 коп. и составил 12,2081 руб. Минимальный курс юаня составил 12,176 руб., максимальный - 12,2955 руб. Было заключено 23020 сделок. Объем торгов составил 58948,86... Минимальный курс юаня составил 12,176 руб., максимальный - 12,2955 руб. Было заключено 23020 сделок. Объем торгов составил 58948,86...

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