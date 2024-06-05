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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июня
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05 июня 2024 года 16:42

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 июня

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5 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 6 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6636,48 (-34,41) руб./грамм; на серебро - 84,75 (-1,91) руб./грамм; на платину - 2881,7 (-54,67) руб./грамм; на палладий - 2636,33 (+16,71) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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