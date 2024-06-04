Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,2311 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,1775 руб., максимальный - 12,3135 руб. Было заключено 58736 сделок. Объем торгов составил 142139,21 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,229 руб. за юань.

4 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,65 коп. и составил 12,2311 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 57977,326 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 871,879 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56,10 коп. и составил 88,8019 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,445 руб., максимальный - 89,4775 руб. Было заключено 16111 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,445 руб., максимальный - 89,4775 руб. Было заключено 16111 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,65 коп. и составил 12,2311 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1775 руб., максимальный - 12,3135 руб. Было заключено 58736 сделок. Объем торгов составил 142139,21... Минимальный курс юаня составил 12,1775 руб., максимальный - 12,3135 руб. Было заключено 58736 сделок. Объем торгов составил 142139,21...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,66 коп. и составил 96,5758 руб. Минимальный курс евро составил 96,19 руб., максимальный - 97,63 руб. Было заключено 9168 сделок. Объем торгов составил 38019,38 млн... Минимальный курс евро составил 96,19 руб., максимальный - 97,63 руб. Было заключено 9168 сделок. Объем торгов составил 38019,38 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов, хотя внешние рынки подавали негативные сигналы, также дешевела нефть. В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%,... В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%,... читать дальше

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Мировые центробанки в апреле, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 32,7 тонны. Крупнейшими покупателями были Турция (7,9 тонны), Казахстан (5,9 тонны), Индия (5,6 тонны), Польша (4,7 тонны),... Крупнейшими покупателями были Турция (7,9 тонны), Казахстан (5,9 тонны), Индия (5,6 тонны), Польша (4,7 тонны),... читать дальше

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Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке за 5 месяцев 2024 года выросли на 31,1%, до 18,632 тыс. штук. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, с начала года было реализовано 13,18 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило... Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, с начала года было реализовано 13,18 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило... читать дальше

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Граждане-банкроты имеют право после продажи ипотечного жилья, которое было для них единственным, сохранить часть средств, оставшуюся после расчета с залоговым кредитором и обязательными расходами по делу, решил Конституционный суд (КС) РФ. Вместе с тем, согласно опубликованному... читать дальше

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Нефтяной рынок остается в минусе во вторник в связи с опасениями избытка предложения на мировом рынке, но отошел от внутридневных минимумов. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 мск составила $77,52 за... Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:20 мск составила $77,52 за... читать дальше

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Российская экономика находится в состоянии перегрева, поэтому жесткая политика Банка России рациональна, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Высокая ставка всегда тормозит развитие экономики, естественно. Что сейчас делает Центральный... "Высокая ставка всегда тормозит развитие экономики, естественно. Что сейчас делает Центральный... читать дальше

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Сбербанк в 2024 году планирует получить от внедрения технологий искусственного интеллекта около 450 млрд рублей, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в Совете Федерации. "Мы в этом году заработаем примерно 450 млрд рублей на искусственном... "Мы в этом году заработаем примерно 450 млрд рублей на искусственном...

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Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в мае 2024 года по сравнению с маем 2023 года увеличился на 34,4%, до 126,7 трлн рублей с 94,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%, со 124,9 трлн... По сравнению с апрелем 2024 года объем торгов вырос на 1,4%, со 124,9 трлн...

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Количество открытых вакансий в США в апреле сократилось на 296 тыс. и составило минимальные с февраля 2021 года 8,059 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным,... В марте, согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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Минфин РФ 5 июня не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

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"Российская национальная перестраховочная компания" (РНПК, 100%-ная дочка ЦБ) совместно со страховыми компаниями ввела тотальный контроль качества при проверке предложенных на страхование крупных рисков на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правления... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 65,47 коп. и составил 88,772 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,4125 руб., максимальный - 89,3825 руб. Было заключено 5003 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,4125 руб., максимальный - 89,3825 руб. Было заключено 5003 сделки. Объем торгов... читать дальше

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