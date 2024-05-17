Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,6405 руб.

Минимальный курс евро составил 98,5075 руб., максимальный - 98,92 руб. Было заключено 5308 сделок. Объем торгов составил 12847,24 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,5225 руб. за евро.

17 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,48 коп. и составил 98,6405 руб.

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Китай в январе-апреле 2024 года сократил добычу угля на 3,5% относительно того же периода прошлого года и составила 1,48 млрд тонн, по данным Государственного статистического управления страны. В том числе в апреле показатель сократился на 2,9% - до 371,67 млн тонн. Это... В том числе в апреле показатель сократился на 2,9% - до 371,67 млн тонн. Это... читать дальше

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В понедельник, 20 мая, ожидаются погашения по 16 выпускам облигаций на общую сумму 5,17 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В понедельник, 20 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 66 выпускам облигаций на общую сумму 14,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 20 мая, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $1 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В понедельник, 20 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций на общую сумму $2,18 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Союз экспортеров зерна начал публикацию консенсус-прогнозов по производству и экспорту зерновых культур, будет обновлять их каждую неделю. Как сообщается в его телеграм-канале, это сделано "в связи с последними природными катаклизмами, существенно влияющими на объем производства... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,48 коп. и составил 98,6405 руб. Минимальный курс евро составил 98,5075 руб., максимальный - 98,92 руб. Было заключено 5308 сделок. Объем торгов составил 12847,24... Минимальный курс евро составил 98,5075 руб., максимальный - 98,92 руб. Было заключено 5308 сделок. Объем торгов составил 12847,24...

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Цены на нефть перешли к слабому снижению днем в пятницу, однако завершают неделю ростом. Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 1 июня. Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи. Кроме того, трейдеры ждут очередной встречи стран ОПЕК+, которая пройдет 1 июня. Рынок ожидает, что альянс сохранит прежние ограничения добычи. "Кажется, нефть будет... "Кажется, нефть будет... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 1,32% - до 54250 руб./т, на Регуляр-92 - на 0,58%, до 47616 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

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Экспорт продукции АПК из РФ в этом году может достичь $45 млрд, сообщается в презентации, представленной министром сельского хозяйства Оксаной Лут на пленарной сессии "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" в пятницу на международной выставке-форуме... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,53 пункта (0,331%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3497,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3498,83 (+0,36%) пункта,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в пятницу, в основном, снижаются. Испанский индикатор слабо растет. Инвесторы оценивают неоднозначную китайскую статистику, а также высказывания представителей Федеральной резервной системы и Европейского центрального... Инвесторы оценивают неоднозначную китайскую статистику, а также высказывания представителей Федеральной резервной системы и Европейского центрального... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в пятницу без единой динамики, рынки акций материкового Китая и Гонконга выросли. Власти КНР анонсировали масштабный пакет мер поддержки рынка недвижимости, включающий, в частности, отмену... Власти КНР анонсировали масштабный пакет мер поддержки рынка недвижимости, включающий, в частности, отмену... читать дальше

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Темпы роста ВВП Гонконга в первом квартале 2024 года ускорились в поквартальном выражении, но замедлились в годовом. Объем ВВП в январе-марте увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимально за год, говорится в отчете статистического... Объем ВВП в январе-марте увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами - максимально за год, говорится в отчете статистического... читать дальше

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Великобритания включила в санкционный список ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, контейнерный терминал "Глобал Портс" в Приморье), говорится в сообщении Office of Financial Sancions Implementation (OFSI), британского регулятора, отвечающего за применение... читать дальше

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Лидеры России и Китая подтвердили заинтересованность в проектах по наращиванию поставок энергоресурсов, в том числе в реализации проекта строительства газопровода "Сила Сибири 2", сообщил журналистам президент России Владимир Путин после общения с российскими и китайскими... читать дальше

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