Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4434,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2511,55 млрд руб.

16 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 мая составили по Российской Федерации 4434,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4190,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4314,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4100,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 мая составили 2511,55 млрд руб. против 2999,2405099999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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