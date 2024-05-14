Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,5839 руб.

Минимальный курс евро составил 98,31 руб., максимальный - 98,8525 руб. Было заключено 3818 сделок. Объем торгов составил 10198,21 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,755 руб. за евро.

14 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,82 коп. и составил 98,5839 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 63924,724 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 11,240 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,04 коп. и составил 12,6012 руб. Минимальный курс юаня составил 12,5585 руб., максимальный - 12,627 руб. Была заключена 50471 сделка. Объем торгов составил 116763,25... Минимальный курс юаня составил 12,5585 руб., максимальный - 12,627 руб. Была заключена 50471 сделка. Объем торгов составил 116763,25...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 32,26 коп. и составил 91,3434 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,145 руб., максимальный - 91,6475 руб. Было заключено 19019 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,145 руб., максимальный - 91,6475 руб. Было заключено 19019 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,48 коп. и составил 98,6999 руб. Минимальный курс евро составил 98,36 руб., максимальный - 99,1125 руб. Было заключено 12785 сделок. Объем торгов составил 31995,56... Минимальный курс евро составил 98,36 руб., максимальный - 99,1125 руб. Было заключено 12785 сделок. Объем торгов составил 31995,56...

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок после выхода статистики по производственной инфляции в США, совпавшей с прогнозами; фактором давления выступили просевшие цены на нефть. В Азии сегодня наблюдалась... В Азии сегодня наблюдалась... читать дальше

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Совокупная задолженность домохозяйств США в первом квартале увеличилась на 1,1% (на $184 млрд) относительно предыдущих трех месяцев и достигла рекордных $17,69 трлн, говорится в сообщении Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка. За год сумма долга выросла на $398... читать дальше

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Несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. "После ожесточенных дебатов по этому вопросу в прошлом году, которые в конечном итоге привели к выходу Анголы, альянс... "После ожесточенных дебатов по этому вопросу в прошлом году, которые в конечном итоге привели к выходу Анголы, альянс... читать дальше

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Инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл. "Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он в ходе дискуссии в рамках годового собрания нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign... читать дальше

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Безработица в РФ может продолжить снижение, но оно будет нести для российской экономики скорее негативный эффект, учитывая, что показатель уже находится на достаточно низком уровне, заявил Максим Решетников, чья кандидатура на пост министра экономического развития в новом... читать дальше

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Минцифры РФ предлагает вернуться к идее установления монополии "Почты России" на доступ к почтовым ящикам, что позволит компании получить дополнительные доходы и удерживать низкие тарифы на социально значимые услуги, заявил Максут Шадаев, чью кандидатуру на пост главы... читать дальше

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Министерство финансов России 15 мая проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный... Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный... читать дальше

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Доля расчетов в национальных валютах между Россией и Китаем уже превышает 90%, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе брифинга в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Китай. "Очень важно отметить, что увеличивается доля расчетов в... "Очень важно отметить, что увеличивается доля расчетов в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36,89 коп. и составил 91,3323 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1075 руб., максимальный - 91,6225 руб. Было заключено 5448 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,1075 руб., максимальный - 91,6225 руб. Было заключено 5448 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,20 коп. и составил 12,594 руб. Минимальный курс юаня составил 12,553 руб., максимальный - 12,623 руб. Было заключено 14982 сделки. Объем торгов составил 42879,62 млн... Минимальный курс юаня составил 12,553 руб., максимальный - 12,623 руб. Было заключено 14982 сделки. Объем торгов составил 42879,62 млн...

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Денежная база РФ в широком определении в апреле 2024 года увеличилась на 261,9 млрд рублей, или на 1,0%, до 26 трлн 638,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. Годовые темпы роста денежной базы на 1 мая 2024 года ускорились до 16,7% с 10,9% на 1... Годовые темпы роста денежной базы на 1 мая 2024 года ускорились до 16,7% с 10,9% на 1... читать дальше

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Совет Федерации назначил Бориса Ковальчука на должность председателя Счетной палаты РФ. Ранее его кандидатуру внес в СФ президент России. Глава государства выбрал Ковальчука из списка кандидатов на должность председателя СП, составленного сенаторами. В нем было еще две... Ранее его кандидатуру внес в СФ президент России. Глава государства выбрал Ковальчука из списка кандидатов на должность председателя СП, составленного сенаторами. В нем было еще две... читать дальше

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