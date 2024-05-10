Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,4063 руб.

Минимальный курс евро составил 98,0475 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7038 сделок. Объем торгов составил 6808,74 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,4975 руб. за евро.

10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47,31 коп. и составил 99,4063 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 63661,036 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 270,216 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 32,29 коп. и составил 92,1404 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,5125 руб., максимальный - 92,45 руб. Было заключено 15489 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,5125 руб., максимальный - 92,45 руб. Было заключено 15489 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47,31 коп. и составил 99,4063 руб. Минимальный курс евро составил 98,0475 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7038 сделок. Объем торгов составил 6808,74... Минимальный курс евро составил 98,0475 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7038 сделок. Объем торгов составил 6808,74...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,60 коп. и составил 12,6688 руб. Минимальный курс юаня составил 12,6135 руб., максимальный - 12,6975 руб. Было заключено 33710 сделок. Объем торгов составил 26618,25... Минимальный курс юаня составил 12,6135 руб., максимальный - 12,6975 руб. Было заключено 33710 сделок. Объем торгов составил 26618,25...

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Рынок акций РФ сохраняет рост на фоне дорожающей нефти и оптимистичного настроя на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи закрепляется выше 3450 пунктов на фоне ослабления рубля. Лидерами роста с утра остаются бумаги золотодобывающих компаний благодаря росту цен на... читать дальше

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Британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR) в 2024 финансовом году получил рекордную выручку и самую высокую за девять лет доналоговую прибыль благодаря сильным показателям люксовых брендов Range Rover и Defender. Как говорится в пресс-релизе компании,... Как говорится в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше

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Результаты работы российского правительства должны быть важнее формальных процедур, заявил утвержденный Госдумой кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин. "Хочу напомнить о тех ценностях, которые правительство сформулировало еще четыре года назад,... "Хочу напомнить о тех ценностях, которые правительство сформулировало еще четыре года назад,... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов в пятницу. Внимание трейдеров в пятницу также направлено на выступления ряда представителей Федеральной резервной системы, в том числе члена совета управляющих Мишель Боуман, а также глав Федеральных резервных... Внимание трейдеров в пятницу также направлено на выступления ряда представителей Федеральной резервной системы, в том числе члена совета управляющих Мишель Боуман, а также глав Федеральных резервных... читать дальше

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Госдума утвердила Мишустина на должность главы правительства РФ Госдума проголосовала за Михаила Мишустина в качестве кандидата на должность председателя правительства РФ. Процедуру голосования предваряло выступление Мишустина перед депутатами, дискуссия в зале заседаний. Депутаты смогли задать кандидату вопросы, по два от каждой фракции.... читать дальше

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Работа маркетплейсов в РФ вызывает много вопросов и у потребителей, и у продавцов, деятельность сектора требует дополнительного регулирования, заявил и.о. премьер-министра Михаил Мишустин. "Если говорить о правах, которые не должны нарушаться, конечно, тема требует... читать дальше

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Американская Tesla в апреле продала 31,421 тыс. электромобилей в КНР, что на 21% ниже показателя за тот же месяц прошлого года, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). Доля Tesla на китайском рынке в прошлом месяце сократилась на 2,6 процентного... Доля Tesla на китайском рынке в прошлом месяце сократилась на 2,6 процентного... читать дальше

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Финансирование АПК РФ в 2024 году составит 600 млрд рублей, правительство продолжит поддерживать все программы отрасли, заявил Михаил Мишустин на заседании Госдумы при представлении его на должность премьер-министра. "Если смотреть комплексно, то с учетом всех средств у нас... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,38 пункта (0,506%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3449,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3452,33 (+0,58%) пункта,... читать дальше

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Правительство РФ продлевает на шесть лет действие индивидуальных программ для регионов с низким уровнем социально-экономического развития. "Недавно обсуждали на совещании у президента индивидуальные программы для регионов с низким уровнем социально-экономического развития. За... читать дальше

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ОТП банк в первом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза - до 29,4 млрд венгерских форинтов (около 7,5 млрд рублей), говорится в отчете материнской OTP Group. Группа отмечает, что во втором полугодии 2023 года ЦБ РФ дважды одобрял выплату... Группа отмечает, что во втором полугодии 2023 года ЦБ РФ дважды одобрял выплату... читать дальше

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