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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,4063 руб.
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10 мая 2024 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,4063 руб.
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10 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47,31 коп. и составил 99,4063 руб. Минимальный курс евро составил 98,0475 руб., максимальный - 99,6775 руб. Было заключено 7038 сделок. Объем торгов составил 6808,74 млн руб., что на 75% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,4975 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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