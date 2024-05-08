Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 91,8175 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,1575 руб., максимальный - 92,1375 руб. Было заключено 18790 сделок. Объем торгов составил 81960,92 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,95 руб. за доллар США.

8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 66,59 коп. и составил 91,8175 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63390,820 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 257,931 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 66,59 коп. и составил 91,8175 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,1575 руб., максимальный - 92,1375 руб. Было заключено 18790 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,1575 руб., максимальный - 92,1375 руб. Было заключено 18790 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53,97 коп. и составил 98,9332 руб. Минимальный курс евро составил 97,4875 руб., максимальный - 99,2225 руб. Было заключено 26457 сделок. Объем торгов составил 37659,41... Минимальный курс евро составил 97,4875 руб., максимальный - 99,2225 руб. Было заключено 26457 сделок. Объем торгов составил 37659,41...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,43 коп. и составил 12,6228 руб. Минимальный курс юаня составил 12,584 руб., максимальный - 12,647 руб. Было заключено 66546 сделок. Объем торгов составил 109989,34... Минимальный курс юаня составил 12,584 руб., максимальный - 12,647 руб. Было заключено 66546 сделок. Объем торгов составил 109989,34...

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 3 по 6 мая снизились на 0,6%, сообщил Росстат в среду. Больше всего подешевели огурцы - на 4,8% (на 5,7% с 23 апреля по 2 мая). Цены на помидоры снизились на 1,3% (на 2%), на бананы - на 0,1% (рост на 0,2%). Больше всего подешевели огурцы - на 4,8% (на 5,7% с 23 апреля по 2 мая). Цены на помидоры снизились на 1,3% (на 2%), на бананы - на 0,1% (рост на 0,2%). Вся остальная... Вся остальная... читать дальше

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Выпуск автомобильного бензина в РФ с 29 апреля по 5 мая снизился на 4,4% к предыдущей неделе и составил 780,6 тыс. тонн, сообщает Росстат. Относительно аналогичного периода прошлого года - с 1 по 7 мая - производство незначительно выросло - на 0,8%. Относительно аналогичного периода прошлого года - с 1 по 7 мая - производство незначительно выросло - на 0,8%. Выпуск... Выпуск... читать дальше

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Цены на яйца в РФ с 3 по 6 мая снизились на 0,8%, сообщил Росстат в среду. Это соответствует динамике за предыдущий период, о котором сообщало статведомство, - с 23 апреля по 2 мая. С начала года яйца подешевели на 6,6%. Это соответствует динамике за предыдущий период, о котором сообщало статведомство, - с 23 апреля по 2 мая. С начала года яйца подешевели на 6,6%. Цены на мясо кур, как и в предыдущий... Цены на мясо кур, как и в предыдущий... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России за четыре дня с 3 по 6 мая почти не изменились (рост составил 0,03%) после повышения на 0,11% за десять дней с 23 апреля по 2 мая (увеличенный статистический период был связан с праздничными днями), на 0,09% на неделе с 16 по 22 апреля, на... читать дальше

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Инфляция в РФ с 3 по 6 мая (за 4 дня) составила 0,09% после 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), 0,08% с 16 по 22 апреля, 0,12% с 9 по 15 апреля и 0,16% со 2 по 8 апреля, сообщил в среду Росстат. Из-за праздников в этот раз замер динамики цен проводился за 4 дня... Из-за праздников в этот раз замер динамики цен проводился за 4 дня... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в среду разнонаправленной динамикой индексов МосБиржи и РТС на фоне неоднозначных внешних фондовых настроений. В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, австралийский ASX... В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, австралийский ASX... читать дальше

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Россия постепенно наращивает экспорт кормов для домашних животных: в 2030 году он может превысить 150 тыс. тонн на $330-350 млн, сообщается в обзоре центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В 2022 году РФ поставила на мировой рынок 121,9 тыс. тонн кормов для кошек и собак... В 2022 году РФ поставила на мировой рынок 121,9 тыс. тонн кормов для кошек и собак... читать дальше

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Мировые продажи чипов в первом квартале выросли на 15,2% относительно того же периода прошлого года и составили $137,7 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). Тем не менее, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года... Тем не менее, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года... читать дальше

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Объем лесозаготовки в РФ в январе-марте 2024 года остался примерно на уровне прошлого года, составив 62,321 млн куб. м против 62,756 млн куб. м в I квартале 2023 года (снижение на 0,7%), сообщили "Интерфаксу" в Рослесхозе. При этом лидирующий по лесозаготовке Сибирский... При этом лидирующий по лесозаготовке Сибирский... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Газпромбанка и его облигаций серий БО-08, БО-09, БО-10 и БО-17 на уровне ruАА+ со стабильным прогнозом, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе "Эксперт РА", рейтинг банка обусловлен сильной... Как отмечается в пресс-релизе "Эксперт РА", рейтинг банка обусловлен сильной... читать дальше

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Обанкротившаяся в 2022 году американская криптовалютная биржа FTX вернет деньги почти всем клиентам, пишет MarketWatch со ссылкой на судебные документы. Задолженность FTX перед кредиторами составляет около $11,2 млрд, размер средств на покрытие долга - $14,6-16,3... Задолженность FTX перед кредиторами составляет около $11,2 млрд, размер средств на покрытие долга - $14,6-16,3... читать дальше

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Ведущие климатологи мира ожидают, что в этом столетии по сравнению с доиндустриальным уровнем температура на Земле возрастет как минимум на 2,5 градуса по Цельсию, вызвав катастрофические последствия для планеты и человечества, следует из результатов опроса экспертов, которые в... читать дальше

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