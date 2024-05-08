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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6228 руб.
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08 мая 2024 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6228 руб.

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8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,43 коп. и составил 12,6228 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,584 руб., максимальный - 12,647 руб. Было заключено 66546 сделок. Объем торгов составил 109989,34 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,6255 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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08 мая 2024 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6228 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,43 коп. и составил 12,6228 руб.

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Вся остальная...    читать дальше
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08 мая 2024 года 19:07
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Цены на мясо кур, как и в предыдущий...    читать дальше
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08 мая 2024 года 19:04
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08 мая 2024 года 19:02
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08 мая 2024 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индексов
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08 мая 2024 года 18:50
В 2030 г. Россия может увеличить экспорт кормов для домашних животных до более 150 тыс. тонн
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08 мая 2024 года 18:44
В январе-марте мировые продажи чипов выросли на 15,2%
Мировые продажи чипов в первом квартале выросли на 15,2% относительно того же периода прошлого года и составили $137,7 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA).

Тем не менее, по сравнению с четвертым кварталом 2023 года...    читать дальше
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08 мая 2024 года 18:36
В первом квартале объем лесозаготовки снизился в РФ на 0,7%
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При этом лидирующий по лесозаготовке Сибирский...    читать дальше
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08 мая 2024 года 18:32
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