ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 мая в размере 91,6918 руб., евро - 98,5602 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 98,5602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,45 коп.

4 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 91,6918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,20 коп.

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Турция прогнозирует увеличение объемов экспорта сжиженного природного газа в Европу, а также готова поставлять на европейский рынок и излишки газа из России и Азербайджана, заявил президент Турецкой ассоциации дистрибьюторов природного газа (GAZBIR) Яшар... читать дальше

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Нефтяные цены повышаются с утра после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составила $83,30 за баррель, что на $0,34 (0,41%) выше, чем на закрытие... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составила $83,30 за баррель, что на $0,34 (0,41%) выше, чем на закрытие... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 2,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $23,5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $10 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 75,56 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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По итогам 2023 года девелопер "ПИК" получил 105 млрд рублей EBITDA и 139 млрд рублей скорректированной EBITDA, сообщила компания в отчете по МСФО. Чистая прибыль составила 52 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - 63 млрд рублей. Чистая прибыль составила 52 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - 63 млрд рублей. Поступления от продаж... Поступления от продаж... читать дальше

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Доллар США укреплялся в самом начале торгов на Московской бирже. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,71 руб. (+10,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 1,57 коп. выше уровня действующего официального... читать дальше

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Торги в пятницу американские фондовые индексы завершили ростом на данных с рынка труда. Dow Jones Industrial Average увеличился на 450,02 пункта (на 1,18%) и составил 38675,68 пункта. Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 63,59 пункта (на 1,26%) - до... Dow Jones Industrial Average увеличился на 450,02 пункта (на 1,18%) и составил 38675,68 пункта. Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 63,59 пункта (на 1,26%) - до... читать дальше

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По итогам торгов в пятницу фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном выросли, инвесторы оценивали макроэкономические и корпоративные новости. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,46% - до 505,53... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 0,46% - до 505,53... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 91,6918 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 36,20 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 98,5602 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 мая, составляет 98,5602 руб. По сравнению с...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Индекс изменения стоимости жилья в... Индекс изменения стоимости жилья в...

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Сегодня в Великобритании праздник - Майский банковский выходной, в Японии нерабочий день, поскольку праздник День детей приходится на выходной. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Делегация Туркменистана во главе с председателем Союза промышленников и предпринимателей страны Нокергулы Атагулыевым прибыла в афганскую провинцию Герат с целью расширения торговли между двумя странами, сообщает в воскресенье афганское издание Pajhwok. "Повестка дня делегации... читать дальше

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Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале мая составила 168,6 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 0,8% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "ЦИАН.Аналитику", которая... читать дальше

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В России резко выросли продажи раскладных смартфонов - в 1,5-2 раза, рассказали "Известиям" участники рынка. Увеличение спроса они объясняют выходом на рынок новых производителей таких аппаратов. "За прошлый год продажи этих гаджетов всех брендов, представленных в... "За прошлый год продажи этих гаджетов всех брендов, представленных в... читать дальше

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